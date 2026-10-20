Hier lassen sich auch Promis am liebsten scheiden

Die Aktionswoche für den Rechtsstaat ist vorbei, an Kärntens Gerichten wird wieder verhandelt. Wieviel, das ist eine andere Frage! Am Bezirksgericht Feldkirchen finden in den nächsten zwei Wochen gezählte sieben Verhandlungen statt, in Bleiburg fünf, in Eisenkappel zwei. Und in Ferlach überhaupt nur eine einzige – am 1. November.