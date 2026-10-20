Sonne, Nebel und 21 Grad: So wird der Dienstag

Von dichtem Nebel über strahlenden Sonnenschein bis hin zu Regenschauern: Der Dienstag zeigt sich in Österreich von seiner abwechslungsreichen Seite. Immerhin klettern die Temperaturen auf bis zu 21 Grad! Doch zur Wochenmitte kündigt sich bereits ein Wetterumschwung an.
Wer am Dienstagmorgen aus dem Fenster blickt, bekommt nicht überall die Sonne zu Gesicht. Vor allem in den Tälern und Becken der Alpen sowie in den Niederungen im Norden und Osten halten sich teils hartnäckige Nebel- und Hochnebelfelder. Mancherorts könnte sich die graue Suppe sogar bis weit in den Tag hinein halten.
Doch abseits der trüben Regionen zeigt sich der Herbst von seiner goldenen Seite: Viel Sonnenschein und überwiegend trockenes Wetter laden dazu ein, die letzten milden Oktobertage im Freien zu genießen.
Föhn treibt Temperaturen auf bis zu 21 Grad
Besonders freundlich meint es der Wettergott mit dem Westen. Dort sorgt föhniger Südwind vor allem zwischen dem Brenner und den Hohen Tauern für einen regelrechten Temperaturschub. Bei Höchstwerten von bis zu 21 Grad kommt stellenweise beinahe noch einmal Spätsommergefühl auf.
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Auch im Rest des Landes bleibt es mit 13 bis 21 Grad angenehm mild. Allerdings frischt der Wind besonders im Osten zeitweise lebhaft auf. Weniger Glück haben die Menschen südlich des Alpenhauptkammes: Dort verdichten sich im Tagesverlauf die Wolken, und bis zum Abend muss immer wieder mit Regen und Regenschauern gerechnet werden.
Am Mittwoch mischt Kaltfront das Wetter kräftig auf
Wer die Sonne genießen möchte, sollte den Dienstag jedenfalls nutzen. Denn bereits am Mittwoch mischen eine Kaltfront aus Westen und ein Italientief das Wetter kräftig auf. Während es im Osten zunächst noch freundlich startet, breiten sich Wolken und Regen im Tagesverlauf über weite Teile Österreichs aus. Im Südosten sind sogar einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen noch einmal elf bis 21 Grad.
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