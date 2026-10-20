Sonne, Nebel und 21 Grad: So wird der Dienstag

Am Mittwoch mischt Kaltfront das Wetter kräftig auf

Wer die Sonne genießen möchte, sollte den Dienstag jedenfalls nutzen. Denn bereits am Mittwoch mischen eine Kaltfront aus Westen und ein Italientief das Wetter kräftig auf. Während es im Osten zunächst noch freundlich startet, breiten sich Wolken und Regen im Tagesverlauf über weite Teile Österreichs aus. Im Südosten sind sogar einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen noch einmal elf bis 21 Grad.