Steirische Unis: „Bis zu 500 Stellen in Gefahr!“

6) Welche Folgen haben die Einsparungen auf die medizinischen Unis?

Andrea Kurz, Rektorin der MedUni Graz, meint, dass rasch geklärt werden müsse, wie die Ärzte-Gehälter künftig finanziert werden. Sie sorgt sich um die „Qualität der Lehre und die Ausbildung künftiger Ärzte und Ärztinnen“. Die Rektorin meint, dass die vorliegenden Zahlen des Unibudgets „entgegen der positiven Darstellung durch die Bundesregierung“ eine deutliche Verschlechterung für die Grazer MedUni bedeuten würden. „Sollte sich eine reale Budgetreduktion in der Größenordnung von zehn bis 15 Prozent bestätigen, wären spürbare Einschnitte unvermeidlich.“