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Ungeduldiger Klub-Boss

Kult-Experte befürchtet Glasner-Aus bei Nottingham

Premier League
19.10.2026 22:40
Kult-Experte Jamie Carragher und Oliver Glasner
Kult-Experte Jamie Carragher und Oliver Glasner(Bild: Krone-Collage/EPA/LUIS TEJIDO, AFP/DARREN STAPLES)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Ein Sieg, zwei Remis und vier Niederlagen: Der Start in die neue Saison der Premier League ist Oliver Glasners Nottingham Forest misslungen - so misslungen, dass der Österreicher womöglich um seinen Trainer-Posten bei Englands Meister von 1978 bangen muss! Diese Befürchtung kommt dabei nicht von krone.at, sondern von Kult-Experte Jamie Carragher ...

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„Es würde einen nicht überraschen, wenn sie in der Länderspiel-Pause oder um Weihnachten den Trainer wechseln“, so der frühere Liverpool-Star über die Gemengelage bei Nottingham ...

Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Glasner hat „außergewöhnliche Fähigkeit“
Freilich: Carragher legt bei „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ Wert auf die Feststellung, dass er große Stücke auf den früheren Erfolgstrainer von LASK, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Crystal Palace hält. Dieser habe die „außergewöhnliche Fähigkeit, mit Mannschaften Titel zu gewinnen, von denen das niemand erwartet“.

„Das einzige Problem für Glasner ist ...“
„Das einzige Problem für Glasner ist der Besitzer des Vereins, der wechselt Trainer sehr schnell“, so Carragher über Evangelos Marinakis, einen milliardenschweren griechischen Reeder. Dass die Mannschaft von Glasner am Wochenende gegen Meister Arsenal nur unglücklich verloren habe und auch beim FC Liverpool stark aufgetreten sei, zähle für den Nottingham-Boss wenig, wenn die Punkte ausblieben.

Evangelos Marinakis
Evangelos Marinakis(Bild: EPA/TIM KEETON)

„Wenn man ihm genug Zeit gibt, kann er ...“
„Für Forest ist es deshalb wichtig, dass der Besitzer ihm die Gelegenheit gibt, das zu tun, was er normalerweise schafft. Auch bei Frankfurt hatte er früher großen Erfolg, deshalb hat Palace ihn geholt, und dort hat er es ebenfalls geschafft. Wenn man ihm genug Zeit gibt, kann er Forest nahe an einen Titel heranführen.“

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