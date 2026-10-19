Kult-Experte befürchtet Glasner-Aus bei Nottingham

„Wenn man ihm genug Zeit gibt, kann er ...“

„Für Forest ist es deshalb wichtig, dass der Besitzer ihm die Gelegenheit gibt, das zu tun, was er normalerweise schafft. Auch bei Frankfurt hatte er früher großen Erfolg, deshalb hat Palace ihn geholt, und dort hat er es ebenfalls geschafft. Wenn man ihm genug Zeit gibt, kann er Forest nahe an einen Titel heranführen.“