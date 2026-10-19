Mörz verpasst bei WM den Finaleinzug im Sprung

Kunstturnerin Charlize Mörz hat den Finaleinzug bei den Weltmeisterschaften in Rotterdam in ihrer Paradedisziplin Sprung verpasst.
Die 21-Jährige zeigte in der Qualifikation am Montag zunächst einen gelungenen ersten Sprung, die Ausführung im zweiten Versuch glückte jedoch nicht. Am Ende standen für die Burgenländerin 13,400 Punkte und ein 15. Rang zu Buche. Im Mehrkampf durchbrach Mörz hingegen international erstmals die Marke von 50 Punkten (50,166), sie wurde damit 49.
„Es ist richtig schade, das ärgert mich brutal“, sagte Mörz. Beim zweiten Sprung hatte sie die Beine in der Flugphase für kurze Zeit angewinkelt statt gestreckt. Die Wertung fiel damit niedriger als erhofft aus. Mörz hatte bei der WM in Jakarta im Vorjahr im Sprung als Siebente des Finales aufgezeigt. Mehrkampf-Spezialistin Leni Bohle (19) kam in Rotterdam mit 47,965 Punkten auf Rang 76.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.