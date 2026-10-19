Mörz verpasst bei WM den Finaleinzug im Sprung

„Es ist richtig schade, das ärgert mich brutal“, sagte Mörz. Beim zweiten Sprung hatte sie die Beine in der Flugphase für kurze Zeit angewinkelt statt gestreckt. Die Wertung fiel damit niedriger als erhofft aus. Mörz hatte bei der WM in Jakarta im Vorjahr im Sprung als Siebente des Finales aufgezeigt. Mehrkampf-Spezialistin Leni Bohle (19) kam in Rotterdam mit 47,965 Punkten auf Rang 76.