Frankreich brennt
Warum Europas Jugendliche so verdammt wütend sind
Linksextreme Fanatiker, gewalttätige Radikale und hoffnungslose, noch gar nicht volljährige Burschen mit Migrationshintergrund kapern friedliche Proteste: Die nächste Welle an Ausschreitungen ist bereits angekündigt. Warum sich die Gewaltwelle europaweit ausbreitet und Frankreich der „neue kranke Mann“ der EU ist, analysiert Krone+.
„Das Tränengas hat sich wie Chilipulver angefühlt, wir sind einfach weggelaufen, haben uns versteckt. Die Polizei macht keinen Unterschied, ob du Tourist bist oder nicht. Wir haben es mit der Angst zu tun bekommen!“ Die Kärntnerin Stefanie Luschin und ihr Freund Thomas Fazokas gerieten am Wochenende unfreiwillig in das pure Chaos, schildern sie der „Krone“.
Nach den schweren Ausschreitungen in Paris und weiteren Städten hat die Protestbewegung der Gelbwesten neue Demonstrationen für den kommenden Samstag angekündigt.
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