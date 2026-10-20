Warum Europas Jugendliche so verdammt wütend sind

„Das Tränengas hat sich wie Chilipulver angefühlt, wir sind einfach weggelaufen, haben uns versteckt. Die Polizei macht keinen Unterschied, ob du Tourist bist oder nicht. Wir haben es mit der Angst zu tun bekommen!“ Die Kärntnerin Stefanie Luschin und ihr Freund Thomas Fazokas gerieten am Wochenende unfreiwillig in das pure Chaos, schildern sie der „Krone“.