Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Frankreich brennt

Warum Europas Jugendliche so verdammt wütend sind

Ausland
20.10.2026 05:00
Brutale Straßenschlacht in Paris: Frankreichs Polizei hat Macrons Auftrag gnadenlos gegen ...
Brutale Straßenschlacht in Paris: Frankreichs Polizei hat Macrons Auftrag gnadenlos gegen Proteste vorzugehen.(Bild: Jack Taylor)
Porträt von Michael Pichler
Porträt von Stefan Steinkogler
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Michael Pichler , Stefan Steinkogler und Clara Milena Steiner

Linksextreme Fanatiker, gewalttätige Radikale und hoffnungslose, noch gar nicht volljährige Burschen mit Migrationshintergrund kapern friedliche Proteste: Die nächste Welle an Ausschreitungen ist bereits angekündigt. Warum sich die Gewaltwelle europaweit ausbreitet und Frankreich der „neue kranke Mann“ der EU ist, analysiert Krone+.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Das Tränengas hat sich wie Chilipulver angefühlt, wir sind einfach weggelaufen, haben uns versteckt. Die Polizei macht keinen Unterschied, ob du Tourist bist oder nicht. Wir haben es mit der Angst zu tun bekommen!“ Die Kärntnerin Stefanie Luschin und ihr Freund Thomas Fazokas gerieten am Wochenende unfreiwillig in das pure Chaos, schildern sie der „Krone“.

Lesen Sie auch:
Stefanie und Thomas vor dem Eiffelturm: Was als Sightseeing-Tour begann, endete mitten in den ...
Krone Plus Logo
Mitten im Paris-Chaos
„Hat überall geraucht, wir haben Schüsse gehört“
19.10.2026
Krone Plus Logo
Krawalle in Frankreich
„Die Lage ist aktuell so kompliziert wie explosiv“
19.10.2026
Krone Plus Logo
Österreicher betroffen
Banden-Terror in Jesolo: „Weg mit dem Abschaum“
12.06.2026

Nach den schweren Ausschreitungen in Paris und weiteren Städten hat die Protestbewegung der Gelbwesten neue Demonstrationen für den kommenden Samstag angekündigt.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
20.10.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf