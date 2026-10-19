Kabine stinkt! WAC schmeißt Profi aus dem Verein

WAC auf Talfahrt. Doch beim Bundesliga-Tabellenletzten wird jetzt aufgeräumt. Die „Krone“ erfuhr, dass dieser Leistungsträger den Verein verlassen muss, suspendiert wird – dazu alle Hintergründe. Zudem: So geht‘s mit Coach Thomas Silberberger weiter, wieder ist ein wichtiger Spieler verletzt – und so sieht es bei der „Einser“-Frage aus.