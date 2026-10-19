Scheib verrät: „Da habe ich noch große Probleme!“

„Ich bin in Südamerika hauptsächlich Super-G und Abfahrt gefahren, wir haben es auch mit dem Wetter gut erwischt“, erinnert sich Scheib an vier Wochen Vorbereitung in Übersee. „Trotzdem war es so, dass der Schnee sehr langsam war – und da hatte ich die größten Probleme, wenn es vom Speed her dann schneller wird, weil sich dann einfach alles verändert. Du fährst anders in die Kurven rein, musst schneller umlegen und das geht mir noch ein bisschen ab. Da habe ich nach wie vor Probleme.“