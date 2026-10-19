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Scheib verrät: „Da habe ich noch große Probleme!“

Ski Alpin
19.10.2026 21:51
Julia Scheib bei ServusTV
Julia Scheib bei ServusTV(Bild: ServusTV/Christian Leopold Neumayr)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Riesentorlauf-Weltcupsiegerin Julia Scheib wird sich in der kommenden Saison vermehrt auf die Speed-Strecken wagen. Doch noch hat die 28-jährige Steirerin Probleme, wie sie am Montagabend in der ServusTV-Sendung  „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ verriet.

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„Ich bin in Südamerika hauptsächlich Super-G und Abfahrt gefahren, wir haben es auch mit dem Wetter gut erwischt“, erinnert sich Scheib an vier Wochen Vorbereitung in Übersee. „Trotzdem war es so, dass der Schnee sehr langsam war – und da hatte ich die größten Probleme, wenn es vom Speed her dann schneller wird, weil sich dann einfach alles verändert. Du fährst anders in die Kurven rein, musst schneller umlegen und das geht mir noch ein bisschen ab. Da habe ich nach wie vor Probleme.“

(Bild: Christof Birbaumer)

Hilfsbereit zeigte sich da aber vor allem Nina Ortlieb. „Sie ist wirklich einzigartig“, so die 28-jährige Steirerin. „Natürlich versucht man sich gegenseitig zu befruchten. Aber es ist schon gut, dass man Athletinnen hat, von denen man sich im Team was abschauen kann.“

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