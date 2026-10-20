Europas neuer kranker Mann

Frankreich zahlt den Preis für sein Kolonialerbe und fürs „Wir schaffen das“ von 40 Jahren schwache Präsidenten. Die Integration des muslimisch-arabischen Kulturkreises ist gescheitert. In den Migranten-Ghettos an den Stadträndern sammelte sich die Wut darüber, warum sie nicht an dem Wohlstand teilhaben können, den sie in den Innenstädten sehen. Jetzt haben sie zugegriffen.