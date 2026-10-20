„Man sollte die Retter nicht so alleine lassen“

Die Laufbahn von Jürgen Donko im Rettungswesen begann wie viele andere: „Als Jugendlicher bin ich zu einem Unfall gekommen. Der Lenker wurde aus dem brennenden Wrack befreit. Dann lag er da, aber niemand wusste, was tun. Das wollte ich nie wieder erleben und bin zum Roten Kreuz gegangen“, schildert der Linzer (49).