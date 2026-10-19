Während der Messe: Holzkreuz erschlägt Priester

Erzdiözese „erschüttert“ nach Unglück

Die Erzdiözese von Guayaquil drückte den Angehörigen und der Pfarrgemeinde ihre Solidarität und ihr Mitgefühl aus. Der Pfarrer sei in das Haus des Vaters eingegangen. „Ruhe in Frieden“, hieß es einer Mitteilung. In ihrem Posting auf Social Media lud die Kirche zudem zu einer Eucharistiefeier „zum Gedenken an Pater Patricia Alfredo Sánchez Molinari“ ein. Konkrete Angaben zu den Umständen des Todes machte die Kirche nicht. Auch was zu dem Sturz des Kreuzes führte, war zunächst unklar.