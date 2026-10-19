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Während der Messe: Holzkreuz erschlägt Priester

Ausland
19.10.2026 09:45
Auf Instagram teilte die Erzdiözese die traurige Nachricht und drückte ihr Mitgefühl aus.
Auf Instagram teilte die Erzdiözese die traurige Nachricht und drückte ihr Mitgefühl aus.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram @arquidiocesisgye)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mitten in einer Messe in einer Kirche in Ecuador hat ein herabfallendes Holzkreuz den Priester getroffen – dieser kam dabei ums Leben. Das Unglück geschah vor laufender Kamera, denn der Gottesdienst wurde live übertragen.

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„Eines Tages werden auch wir alle, die wir heute hier sind, sterben“, sagte der Priester Patricio Alfredo Sánchez in seiner Predigt. Seine Worte sollten kurz darauf eine unheimliche Bedeutung bekommen. Wenige Momente später fiel das massive hölzerne Kruzifix von der Wand und dem katholischen Priester genau auf den Kopf. Das Unglück wurde per Livestream übertragen.

In der Aufzeichnung des Gottesdienstes hört man Anwesende rufen: „Vater, Vater! Rufen Sie einen Krankenwagen!“. Danach wurde das Video gestoppt. Die dramatischen Szenen verbreiteten sich am Sonntag schnell in den sozialen Medien.

Auf Instagram teilte die Erzdiözese die traurige Nachricht und drückte ihr Mitgefühl aus:

Erzdiözese „erschüttert“ nach Unglück
Die Erzdiözese von Guayaquil drückte den Angehörigen und der Pfarrgemeinde ihre Solidarität und ihr Mitgefühl aus. Der Pfarrer sei in das Haus des Vaters eingegangen. „Ruhe in Frieden“, hieß es einer Mitteilung. In ihrem Posting auf Social Media lud die Kirche zudem zu einer Eucharistiefeier „zum Gedenken an Pater Patricia Alfredo Sánchez Molinari“ ein. Konkrete Angaben zu den Umständen des Todes machte die Kirche nicht. Auch was zu dem Sturz des Kreuzes führte, war zunächst unklar.

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