Derby brutal: Video zeigt Schlägereien in Graz

Verstärkung für GAK?

Damit aber noch nicht genug. Beim Businesscenter in Liebenau auf der Ostseite unweit des Autobahnzubringers kam es zu heftigen Schlägereien von Hooligans (siehe Video ganz oben). Unbekannte sind zu sehen, wie sie auf eine Person einschlagen. Rund um das bekannte Burgerlokal „Heinz“ soll es zu massiven Sachbeschädigungen gekommen sein. Dem Vernehmen nach seien hier vor allem auch Hooligans aus dem Ausland, die von GAK-Fans quasi als „Unterstützung“ angefordert worden sein sollen, involviert. Zwei Polizisten sollen beim Fanmarsch des GAK durch Böller schwer verletzt worden sein, die Polizei ist derzeit mit der Ermittlung beschäftigt.