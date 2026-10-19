Drei Eichhörnchenbabys von Tierfreunden gerettet

Die Eichhörnchenbabys hatten teils noch ihre Augen geschlossen. „Die drei Babys sind sehr spät im Jahr zur Welt gekommen und werden in der Natur drei bis vier Monate von der Mutter aufgezogen, bis sie selbstständig sind. Das heißt, sie wären erst rund um Weihnachten fertig zur Auswilderung und dürfen daher den Winter geschützt und mit Wärme und Futter versorgt in einer der großen Volieren unseres Tierschutzhofs verbringen“, so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler.