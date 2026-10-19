Drei Eichhörnchenbabys von Tierfreunden gerettet

In Elixhausen konnten zwei kleine Tiere auf einem Waldweg gerettet werden. Wie die Pfotenhilfe Lochen berichtet, waren sie bereits unterkühlt und sehr hungrig. Ein drittes Eichhörnchen wurde am Bleckwand-Wanderweg in Strobl gerettet. Die Waisen werden jetzt mit der Flasche aufgezogen.
Die Eichhörnchenbabys hatten teils noch ihre Augen geschlossen. „Die drei Babys sind sehr spät im Jahr zur Welt gekommen und werden in der Natur drei bis vier Monate von der Mutter aufgezogen, bis sie selbstständig sind. Das heißt, sie wären erst rund um Weihnachten fertig zur Auswilderung und dürfen daher den Winter geschützt und mit Wärme und Futter versorgt in einer der großen Volieren unseres Tierschutzhofs verbringen“, so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler.
Stadler zieht jedes Jahr hunderte Wildtierwaisen auf, füttert sie mit dem Flascherl und versorgt sie mit Wärme und Geborgenheit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.