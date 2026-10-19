US-Drohnenfirma will Steyrer Motorenbauer kaufen

Übernahmegespräche blieben vorerst erfolglos

Im Sommer wurden bereits Übernahmegespräche zwischen Red Cat und Steyr Motors publik, die damals noch zu keinem Ergebnis geführt hatten. Das US-Unternehmen ist an Steyr Motors interessiert. Das oberösterreichische Unternehmen gehört zu Europas führenden Herstellern von Hochleistungsmotoren für Rüstungs-Spezialfahrzeuge, maritime Anwendungen sowie Hilfsaggregate für Kampfpanzer und Lokomotiven. Im Vorjahr schrieb das oberösterreichische Unternehmen einen Umsatz von rund 48,5 Millionen Euro. Mittelfristig wollen die Steyrer wegen der weltweit großen Investitionen in den Rüstungsbereich kräftig wachsen. Zuletzt beschäftigte das Unternehmen rund 130 Mitarbeiter.