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Diplomaten attackiert

Siedler-Angriff auf Konvoi: Israelis festgenommen

Außenpolitik
19.10.2026 10:38
Maskierte israelische Siedler griffen den Konvoi an, in dem sich europäische Diplomaten und ...
Maskierte israelische Siedler griffen den Konvoi an, in dem sich europäische Diplomaten und israelische Aktivisten befanden.(Bild: Krone-Collage/AP/Amit Orfali)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gewaltsame Übergriffe israelischer Siedler auf europäische Diplomaten, eine US-Journalistin und israelischen Aktivisten sorgen international für Empörung. Jetzt greift Israel überraschend hart durch: Nach Razzien im Westjordanland nahm die Polizei zehn Verdächtige Israelis fest.

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Die Festnahmen erfolgten bei einem nächtlichen Einsatz von Polizei, Armee und dem Inlandsgeheimdienst Shin Bet, wie die Behörden am Montag mitteilten. Den Verdächtigen werden Gewalttaten und der Verstoß gegen militärische Auflagen für Sperrgebiete vorgeworfen. Die mutmaßlich an der Gewalt am Wochenende Beteiligten würden nun vernommen, erklärte die Polizei.

Israelische Einsatzkräfte beschlagnahmten demnach bei der Razzia in mehreren Orten im zentralen Westjordanland auch Fahrzeuge. Sie stellten zudem Gegenstände sicher, die die Verdächtigen mit den Angriffen in Verbindungen bringen sollen. Dem israelischen Radiosender Galatz zufolge handelt es sich bei allen Festgenommenen um Israelis.

Strafverfolgung von Siedlern ist selten
Strafverfolgungen von israelischen Siedlern sind so selten, dass sie nach Gewalttaten als praktisch immun gegen Konsequenzen der Behörden gelten. Das Gesetz im Westjordanland gelte für alle, „unabhängig von Identität oder Zugehörigkeit“, betonte jetzt Israels Polizeichef Danny Levy.

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Fotografen nach Angriff im Spital
Am Freitag hatten maskierte israelische Siedler die Fotojournalistin Heidi Levine von der US-Zeitung „Washington Post“ bei der Berichterstattung über eine palästinensische Olivenernte angegriffen. Levine musste im Krankenhaus an der Hand operiert werden. Am Samstag wurden zudem Diplomaten aus Frankreich, Belgien und Polen sowie ein französischer Bürgermeister im Westjordanland attackiert. Dabei wurde ein belgisches Diplomatenfahrzeug beschädigt. Die USA sowie die betroffenen europäischen Staaten hatten daraufhin auf ein konsequentes Einschreiten der israelischen Justiz gedrungen.

Während der israelische Außenminister Gideon Saar und das Militär „israelische Randalierer“ für die Angriffe verantwortlich machten, äußerte sich Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zurückhaltender. Er erklärte, die Diplomaten seien ohne Abstimmung mit dem Militär in ein sensibles Konfliktgebiet gereist. Zudem seien die Hintergründe des Überfalls auf Levine unklar. Israels Präsident Yitzhak Herzog entschuldigte sich hingegen für den Vorfall.

Israelische Soldaten im Westjordanland; im Vordergrund erntet ein palästinensischer Bauer seine ...
Israelische Soldaten im Westjordanland; im Vordergrund erntet ein palästinensischer Bauer seine Oliven.(Bild: AFP/ILIA YEFIMOVICH)

Siedlergewalt nimmt zu
Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation Yesh Din hat die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser, Journalisten und ausländische Beobachter zuletzt stark zugenommen. Seit dem 27. September seien mindestens 170 solcher Attacken registriert worden.

Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg nochmals zugespitzt. Nach palästinensischen Angaben wurden im Westjordanland seitdem mehr als 1100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen oder eigenen Anschlägen getötet. Zugleich hat die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser stark zugenommen. Derzeit gibt es fast täglich Berichte über Angriffe auf Palästinenser oder ihr Eigentum. Israels Militär und Polizei wird dabei immer wieder vorgeworfen, nicht entschlossen genug dagegen vorzugehen.

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