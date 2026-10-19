Schwangere Skispringerin musste notoperiert werden

Schock für Silje Opseth! Erst vor wenigen Tagen verkündete die norwegische Skispringerin ihre Schwangerschaft, nun musste die 27-Jährige wegen einer akuten Blinddarmentzündung notoperiert werden.
„Zum Glück kenne ich meinen Körper sehr gut, deswegen wusste ich sofort, dass etwas falsch läuft“, berichtete Opseth gegenüber der Nachrichtenagentur NTB. Nur zwölf Stunden nach der Diagnose lag die Norwegerin bereits auf dem Operationstisch.
„Nicht auf meiner Bingo-Karte“
Am Sonntag meldete sich die dreifache WM-Medaillengewinnerin mit einem Krankenhausfoto auf Instagram. „Eine Appendizitis stand für 2026 nicht auf meiner Bingo-Karte“, nahm sie den medizinischen Notfall mit Humor. Dabei handelt es sich um eine Entzündung des Wurmfortsatzes, die rasch behandelt werden muss.
Dank der schnellen Hilfe und des norwegischen Gesundheitssystems sei alles gut verlaufen. „Jetzt brauche ich einfach etwas Zeit, um wieder gesund zu werden und zu heilen.“
Auch Norwegens Skisprung-Manager Jan-Erik Aalbu zeigte sich erleichtert: „Für Silje war es eine sehr intensive Phase innerhalb von wenigen Tagen, aber sie nimmt es mit guter Moral an und fiebert den neuen Freuden, die das Leben für sie bereithält, entgegen.“
Erst rund eine Woche zuvor hatte Opseth angekündigt, aufgrund ihrer Schwangerschaft die kommende Weltcup-Saison auszulassen. Ihre Karriere will sie deshalb aber keineswegs beenden: Nach der Geburt plant die 27-Jährige ihre Rückkehr auf die Schanze.
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