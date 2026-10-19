Schwangere Skispringerin musste notoperiert werden

„Nicht auf meiner Bingo-Karte“

Am Sonntag meldete sich die dreifache WM-Medaillengewinnerin mit einem Krankenhausfoto auf Instagram. „Eine Appendizitis stand für 2026 nicht auf meiner Bingo-Karte“, nahm sie den medizinischen Notfall mit Humor. Dabei handelt es sich um eine Entzündung des Wurmfortsatzes, die rasch behandelt werden muss.