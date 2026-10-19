Austro-Herren holen WM-Gold in Penalty-Thriller

Österreichs Rollhockey-Herren krönen sich in Paraguay zum Weltmeister der Intercontinental Championship. In einem an Spannung kaum zu überbietenden Finale gegen Kolumbien fiel die Entscheidung erst im Penaltyschießen – mit einem historischen Happy End für Rot-Weiß-Rot!
Österreich startete in der paraguayischen Hauptstadt Asunción ins Endspiel und ging durch einen von Topscorer Kilian Hagspiel abgefälschten Fernschuss verdient in Führung. Kolumbien glich aus, doch Kapitän Daniel Zehrer hämmerte kurz vor der Pause einen Rückhandschuss zur neuerlichen Führung in die Maschen.
Lange keine Entscheidung
Nach dem Seitenwechsel drückten die Südamerikaner auf den Ausgleich, doch Österreichs Schlussmann da Silva glänzte mit starken Paraden. Die rot-weiß-rote Auswahl verpasste mehrfach die Vorentscheidung und wurde zwei Minuten vor Schluss mit dem 2:2 bestraft. Auch die Verlängerung brachte keine Entscheidung – das Penaltyschießen musste her!
Laritz und da Silva als Helden
Dort entwickelte sich ein echter Nervenkrimi. Calvin und Hagspiel legten für Österreich vor, doch nach fünf Schützen stand es weiterhin unentschieden. In der Verlängerung des Penaltyschießens verwandelte Kilian Laritz souverän, ehe da Silva mit seiner entscheidenden Parade den Triumph perfekt und Österreich zum Weltmeister machte.
Gruppenphase
Österreich – Brasilien 5:3 (4:2)
Österreich – Mexiko 12:0 (7:0)
Österreich – Australien 5:1 (1:1)
Österreich – Südafrika 13:0 (6:0)
Österreich - Kolumbien 0:0
Halbfinale
Österreich - Mexiko 9:1 (3:0)
Finale
Österreich - Kolumbien 3:2 n. P. (2:2; 2:1)
Historische Leistung
Neben dem Titelgewinn in der zweithöchsten Leistungsstufe gibt es weitere Gründe zum Feiern: Österreich beendet die WM auf dem historischen Gesamtrang neun, der besten Platzierung der Verbandsgeschichte. In der Intercontinental Championship erzielte das Team die meisten Tore und kassierte die wenigsten Gegentreffer. Kilian Hagspiel krönte sich mit 19 Treffern in sieben Spielen zudem zum Torschützenkönig.
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