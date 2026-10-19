Austro-Herren holen WM-Gold in Penalty-Thriller

Historische Leistung

Neben dem Titelgewinn in der zweithöchsten Leistungsstufe gibt es weitere Gründe zum Feiern: Österreich beendet die WM auf dem historischen Gesamtrang neun, der besten Platzierung der Verbandsgeschichte. In der Intercontinental Championship erzielte das Team die meisten Tore und kassierte die wenigsten Gegentreffer. Kilian Hagspiel krönte sich mit 19 Treffern in sieben Spielen zudem zum Torschützenkönig.