Austrofred und Kurt Razelli sind „Sanfte Krieger“

Ironie darf sein, das Ergebnis ist dennoch klass: „Dem Song ‘Eisentaung‘ ist viel Forschung vorausgegangen“, sagt Austrofred. „Es gibt für die männliche jugendliche Landbevölkerung in Wirklichkeit keinerlei popmusikalische Angebote, das wird sehr vernachlässigt. Ich habe in mich und in andere männliche Menschen hineingefühlt und bin auf dieses Lied gekommen, das heißt: Ich hau‘ mit dem Hammer auf eine Eisenstange. Die Nummer fährt höllisch, vor allem live.“