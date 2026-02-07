Wollen Sie Andreas Babler ärgern, Herr Niessl?

Der Treffpunkt für unser Interview – das Wiener Café Bellaria – könnte nicht besser gewählt sein. Der Name stammt von einer Rampe zur Hofburg, die für Kaiserin Maria Theresia gebaut wurde, damit Ihre Majestät mit der Pferdekutsche direkt vor ihre Gemächer fahren konnte. „Gefällt mir“, lacht Hans Niessl. Am Dienstag hat er Österreichs Innenpolitik mit seiner Ankündigung überrascht, dass er eine Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl 2028 überlegt. „Rampe zur Hofburg“ passt also.