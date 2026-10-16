Nach möglicher Prügelei: US-Rapper Combs verlegt

Der wegen Sexualstraftaten inhaftierte US-Rapper Sean „Diddy“ Combs ist nach einer mutmaßlichen gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem Mithäftling in ein kleineres Gefängnis verlegt worden.
Der 56-Jährige wurde aus der Haftanstalt Fort Dix in New Jersey ins Allenwood Low Gefängnis im benachbarten Bundesstaat Pennsylvania verlegt, wie eine Sprecherin der US-Strafvollzugsbehörde am Freitag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.
Bei beiden handelt es sich um Männergefängnisse einer niedrigen Sicherheitsstufe, doch sie unterscheiden sich deutlich in ihrer Größe. In Fort Dix sind rund 4.000 Häftlinge untergebracht, in Allenwood Low nur etwa 1.000.
Mögliche Prügelei
Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass Combs nach einer Schlägerei mit einem anderen Insassen am Wochenende wegen einer Kopfverletzung im Krankenhaus behandelt werden musste. Laut einem Bericht von NBC News vom September genoss Combs in Fort Dix einen relativ großzügigen Lebensstil mit Zugang zu gestohlenen Mobiltelefonen und Alkohol. Dem Bericht zufolge kochten und putzten für den Rapper Männer. Zudem erhielt er Massagen.
Weshalb Combs in ein anderes Gefängnis verlegt wurde, gab die Gefängnisbehörde „aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen“ nicht bekannt.
Schwere Anklagepunkte
Im Juli vergangenen Jahres war Combs wegen des Transports von Menschen über Bundesstaatsgrenzen hinweg zum Zweck der Prostitution schuldig gesprochen worden. Von den schwersten Anklagepunkten wie Bildung einer kriminellen Vereinigung sprachen ihn die Geschworenen frei. Als Strafmaß wurden im Oktober 2025 50 Monate Haft sowie eine Strafzahlung von einer halben Million Dollar (rund 427.000 Euro) festgesetzt. Combs soll im März 2028 aus der Haft entlassen werden.
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