Nach möglicher Prügelei: US-Rapper Combs verlegt

Mögliche Prügelei

Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass Combs nach einer Schlägerei mit einem anderen Insassen am Wochenende wegen einer Kopfverletzung im Krankenhaus behandelt werden musste. Laut einem Bericht von NBC News vom September genoss Combs in Fort Dix einen relativ großzügigen Lebensstil mit Zugang zu gestohlenen Mobiltelefonen und Alkohol. Dem Bericht zufolge kochten und putzten für den Rapper Männer. Zudem erhielt er Massagen.