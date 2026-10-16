Diese Legende soll an Infantinos Thron rütteln

Was macht die FIFA fast schon traditionell, wenn sie Dreck am Stecken hat? Richtig! Sie schüttet Unsummen an die Verbände aus. Knapp ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl geht FIFA-Boss Gianni Infantino auf große „Versöhnungstour“. So sickerte durch, dass der Weltverband zwischen 2027 und 2030 offenbar 5,6 Milliarden Euro an seine 211 Mitgliedsverbände verteilen will. Sprich: 26,5 Millionen Euro pro Verband. Quasi als „Goodie“ für die erfolgreiche WM in den USA, Mexiko und Kanada.