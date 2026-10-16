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Neuer Herausforderer

Diese Legende soll an Infantinos Thron rütteln

Fußball International
16.10.2026 18:30
Infantino steht massiv in der Kritik
Infantino steht massiv in der Kritik(Bild: EPA/ISAAC ESQUIVEL)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Hinter den Kulissen des Weltfußballs brodelt es gewaltig! FIFA-Boss Gianni Infantino gerät vor der Präsidentenwahl 2027 zunehmend unter Druck, will nun Milliarden an die Verbände ausschütten, um die Wogen zu glätten. Mit Legende Luis Figo wird bereits ein möglicher Herausforderer gehandelt. 

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Was macht die FIFA fast schon traditionell, wenn sie Dreck am Stecken hat? Richtig! Sie schüttet Unsummen an die Verbände aus. Knapp ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl geht FIFA-Boss Gianni Infantino auf große „Versöhnungstour“. So sickerte durch, dass der Weltverband zwischen 2027 und 2030 offenbar 5,6 Milliarden Euro an seine 211 Mitgliedsverbände verteilen will. Sprich: 26,5 Millionen Euro pro Verband. Quasi als „Goodie“ für die erfolgreiche WM in den USA, Mexiko und Kanada.

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