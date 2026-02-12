Niessl-Kandidatur: Hofer lehnt Top-Job nun doch ab

Hofer musste schon einmal wegen Politik verzichten

Vor diesem Hintergrund will Hofer bei Binder-Leitl jetzt nicht mehr „operativ tätig sein“, er bleibe aber passiver Gesellschafter. Interessanterweise war Hofer schon einmal Geschäftsführer der GmbH, musste dann nach kurzer Zeit aber zurücktreten, weil er als Klubobmann im Burgenländischen Landtag ein „Berufsverbot“ in der Privatwirtschaft hatte. Er hatte sich von dieser Position aber kürzlich zurückgezogen. Nun scheiterte das Vorhaben, für das „schon alles vorbereitet“ gewesen ist, ein zweites Mal an der Politik.