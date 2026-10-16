Rampensäue in großer Sorge um Reality-Queen Elsa!

Gesundheits-Notfall im „Forsthaus Rampensau“: Elsa muss an Tag zwei auf der Kärntner Alm wegen einer plötzlichen Schwellung am Hals zum Arzt – und alle sorgen sich um die Reality-Queen.
Nach dem ersten Spiel fühlt sich Elsa plötzlich nicht mehr gut. „Und plötzlich, während ich kaue, merke ich, es brennt und es brennt“, erklärt Elsa, dass sie auf einmal Schmerzen beim Schlucken hat.
„Ich habe da eine fette Beule“
Und dann stellt sie mit Entsetzen fest: „Ich bin da urangeschwollen ...“, und zeigt den anderen Rampensäuen ihren Hals.
Auch die anderen sind besorgt. „Vielleicht wirst du krank und es sind die Lymphknoten“, mutmaßt Simone Lugner, dass die Schwellung vielleicht einen gar nicht so schlimmen Grund hat.
Doch Elsa ist besorgt, denn beim Check im Badezimmerspiegel sieht sie: „Ich habe da eine fette Beule ...“ Und jammert: „Ich hatte sowas noch nie!“, sagt sie verzweifelt.
Müssen Elsa und Beverly vorzeitig aufgeben?
Eine Verkühlung oder doch etwas Schlimmeres? „Ich hab mich vor drei Wochen spritzen lassen – meine Jawline ...“, mutmaßt Elsa. Aber Teampartnerin Beverly beruhigt: An der Behandlung, die die Kieferpartie straffen soll, kann‘s nicht liegen. „Wenn, dann wäre da gleich was gewesen.“
Was also tun? Die Entscheidung steht schnell fest: Elsa muss zum Arzt! Alle sind in Sorge, aber vor allem Beverly. Die beteuert: „Gesundheit steht einfach an erster Stelle, und alles andere kommt danach. So wichtig ist dann gar nichts.“
Es fließen die Tränen
Heißt: Wenn Elsa gesundheitliche Probleme hat, zieht Beverly mit ihrer Teampartnerin aus der Alm aus ... Ob es tatsächlich so weit kommt? So viel sei jedenfalls verraten: Bei Elsas Rückkehr fließen die Tränen ...
So viel ist also fix: Es wird spannend beim „Forsthaus Rampensau“. Die neue Folge der Kult-Reality-Show gibt‘s am heutigen Freitag ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN.
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