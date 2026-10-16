„Die Energie der Neuen war sofort spürbar“

In Österreichs Team war auf Nicolas Seiwald auch in der Nations League Verlass! Doch für den Mittelfeld-Motor geht es Schlag auf Schlag weiter: Heute wartet die schwerste aller Bundesliga-Aufgaben gegen Harry Kanes Bayern. Und dann geht es ins Bernabeu zu Real, wird auch für den 25-Jährigen ein Traum wahr...