Trotz Rang eins: Kein Platz in den ÖLV-Top-Kadern

Beste Österreicherin, aber...

Eine persönliche Bestleistung gelang auch Siebenkämpferin Chiara Schuler (TS Hörbranz). Bei den Landesmeisterschaften in Lustenau konnte die 25-Jährige die 6000-Punkte-Marke erstmals knacken und mit 6003 Zählern den Titel holen. Damit avancierte „Kiki“ auch zur punktbesten Österreicherin 2026 vor Sarah Lagger (5986) und EM-Starterin Verena Mayr (5906). Während Mayr in den B-Kader eingestuft wurde, scheinen Lagger und Schuler nur im „Hopekader“ (wie auch Anna Mager von der TS Jahn Lustenau und U23-Athlet Michael Gantner vom ULC Dornbirn) auf, was für Förderungen – etwa von Trainingslagern – durchaus von Bedeutung ist.