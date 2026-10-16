Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verband klärt auf

Trotz Rang eins: Kein Platz in den ÖLV-Top-Kadern

Sport-Mix
16.10.2026 18:55
Chiara Schuler war mit 6003 Punkten heuer die beste Österreicherin im Siebenkampf.
Chiara Schuler war mit 6003 Punkten heuer die beste Österreicherin im Siebenkampf.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Am Freitag veröffentlichte der österreichische Leichtathletikverband seine Kader für die Saison 2027. Für drei Vorarlbergerinnen gab es jede Menge Grund zur Freude, scheinen sie doch im A-Kader auf. Zudem schafften es drei Youngsters in den Nachwuchselitekader. „Nur“ im „Hopekader“ scheint indes eine Vorarlbergerin auf, die 2026 Österreichs Beste in ihrer Disziplin war.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Drei Vorarlbergerinnen im ÖLV-A-Kader – auf die Schnelle weiß ich nicht, ob es das schon gegeben hat“, freute sich VLV-Sportdirektor Sven Benning. Die ÖLV-Sportkommission hatte am Montag getagt und Geherin Thersia Mohr von der TS Egg, Sprinterin Isabel Posch und Langstreckenläuferin Lisa Redlinger (beide TS Lustenau) in den höchsten Kader eingestuft.

Geherin Theresia Mohr
Geherin Theresia Mohr(Bild: ÖLV / amri.sports)
Sprinterin Isabel Posch
Sprinterin Isabel Posch(Bild: ÖLV/Marilia Vasilakopoulou)
Langstrecklerin Lisa Redlinger
Langstrecklerin Lisa Redlinger(Bild: Thomas Windestam DECA Text&amp;Bild)

Drei vielversprechende Youngsters
Damit sind die Frauen in der Ländle-Leichtathletik weiter das klar stärkere Geschlecht. Vorarlberger Herren sucht man in den rot-weiß-roten A- und B-Kadern nämlich vergeblich. Mit 400-Meter-Hürden-Ass Zsombor Klucsik (TS Egg) und Zehnkämpfer Lorenz Wirth (TS Lauterach) schafften es aber zumindest zwei U-20-Athleten in den Nachwuchselitekader. Ebenso wie Pauline Schedler. Die Mittelstrecklerin der TS Egg hatte Österreich in dieser Saison wie auch Wirth bei der U20-WM in den USA vertreten und 2026 mehrere Bestleistungen markiert.

Lesen Sie auch:
Theresia Emma Mohr vertrat Österreich bereits bei zahlreichen Nachwuchstitelkämpfen – etwa 2025 ...
Sport Tv Logo
Skurrile Ge(h)schichte
„Olympia war für mich niemals ein Kindheitstraum!“
01.07.2026
EM-Limit unterboten
Isabel Posch konnte ihren Fabelrekord kaum fassen
05.06.2026
Straßenlauf-WM
Redlinger sensationell! Mit Rekord Nr. 14 der Welt
19.09.2026

Beste Österreicherin, aber...
Eine persönliche Bestleistung gelang auch Siebenkämpferin Chiara Schuler (TS Hörbranz). Bei den Landesmeisterschaften in Lustenau konnte die 25-Jährige die 6000-Punkte-Marke erstmals knacken und mit 6003 Zählern den Titel holen. Damit avancierte „Kiki“ auch zur punktbesten Österreicherin 2026 vor Sarah Lagger (5986) und EM-Starterin Verena Mayr (5906). Während Mayr in den B-Kader eingestuft wurde, scheinen Lagger und Schuler nur im „Hopekader“ (wie auch Anna Mager von der TS Jahn Lustenau und U23-Athlet Michael Gantner vom ULC Dornbirn)  auf, was für Förderungen – etwa von Trainingslagern – durchaus von Bedeutung ist.

EM wichtiger als Punkte
„Entscheidender als die Jahresbestenliste ist für die Sportkommission in dem Fall die EM-Teilnahme“, erklärt Bernhard Rauch, stellvertretender ÖLV-Generalsekretär der „Krone“. Benning wollte die Entscheidung nicht kommentieren. Sauer stieß ihm aber auf, dass Kugelstoßerin Sophia-Maria Thoma (TS Bludenz) nicht in den „Hopekader“ aufgenommen wurde. „Sie hat um sechs Zentimeter das Limit für die U18-EM verpasst. Hätte sie es geholt, wäre sie wohl sogar im Elitekader“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
16.10.2026 18:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.402 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
117.185 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Society International
Comedian Paul Panzer trauert um seine Ehefrau
85.906 mal gelesen
Paul Panzer trauert um seine Ehefrau, die „Liebe seines Lebens“, wie er jetzt öffentlich machte.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1092 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1043 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
891 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Mehr Sport-Mix
Verband klärt auf
Trotz Rang eins: Kein Platz in den ÖLV-Top-Kadern
Kampf um Überleben
Futsal-Klub in Not! Stella Rossa sucht Partner
Debüt für Kärntner
Heimo Fugger bei Bahn-WM im Punkterennen Zehnter
Sport Tv Logo
Ruder- wird zu Lauf-WM
Ekel-Alarm! „Magdi“ kämpft auch mit Chinas Suppen
Ringer-Nachwuchstalent
Maxi ringt die Großen nieder

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf