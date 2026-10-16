Für 4000 Euro: Sido ergattert Juhnkes Smoking

Sido ist Juhnke-Fan

Sido schätzte viele Seiten an Juhnke. „Vor allem seine Berliner Schnauze, sein Humor, seine Authentizität und die Tatsache, dass er trotz aller Höhen und Tiefen immer seinen eigenen Weg gegangen ist“, sagte der Berliner Rapper laut der Mitteilung. Das von Sido ersteigerte Outfit habe Juhnke 1999 zu seiner letzten TV-Show „Typisch Juhnke!“ getragen, teilte sein langjähriger Manager Peter Wolf mit.