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Für 4000 Euro: Sido ergattert Juhnkes Smoking

Society International
16.10.2026 19:15
Rapper Sido ist nun stolzer Besitzer von Harald Juhnkes Smoking.
Rapper Sido ist nun stolzer Besitzer von Harald Juhnkes Smoking.(Bild: APA-Images / Action Press / PIC ONE)
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Von krone.at

Rapper Sido hat einen Smoking von Entertainer Harald Juhnke ersteigert – für 4.000 Euro und einen guten Zweck. 

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„Harald Juhnke war für mich schon immer ein großes Vorbild“, sagte Sido laut einer Pressemitteilung des Einkaufszentrums „Wilma Shoppen“ in Berlin-Charlottenburg am Freitag, wo die Versteigerung stattfand. Das Geld für das Bühnenoutfit erhält das Kinder- und Jugendhaus Mariaschutz der Caritas Familien- und Jugendhilfe, wie diese mitteilte.

Sido ist Juhnke-Fan
Sido schätzte viele Seiten an Juhnke. „Vor allem seine Berliner Schnauze, sein Humor, seine Authentizität und die Tatsache, dass er trotz aller Höhen und Tiefen immer seinen eigenen Weg gegangen ist“, sagte der Berliner Rapper laut der Mitteilung. Das von Sido ersteigerte Outfit habe Juhnke 1999 zu seiner letzten TV-Show „Typisch Juhnke!“ getragen, teilte sein langjähriger Manager Peter Wolf mit.

Juhnke prägte über Jahrzehnte das kulturelle Leben von Berlin und zählte zu den bekanntesten Bühnen- und Fernsehgrößen Deutschlands. Der gebürtige Berliner wirkte in unzähligen Shows, Serien, Filmen und Theaterstücken mit. Er geriet aber auch immer wieder durch seinen Alkoholkonsum in die Schlagzeilen. Im April 2005 starb er an Demenz.

3.500 Theaterkostüme stehen zum Verkauf
Die Versteigerung des Smokings bildete nach Angaben des Einkaufszentrums „Wilma Shoppen“ den Auftakt eines zweitägigen Verkaufs von rund 3.500 Theaterkostümen. Unter dem Titel „Bühnenmagie für Deinen Kleiderschrank“ werden am Freitag und Samstag handgefertigte Originale aus Fernsehen, Show, Oper und Theater verkauft.

Die meisten Kostüme, die etwa vom Deutschen Theater in Berlin oder dem Deutschen Fernsehballett kommen, kosten laut dem Einkaufszentrum zwischen ein und 99 Euro. Nur einzelne besondere Stücke seien teurer.

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Alle Einnahmen gehen an das Kinder- und Jugendhaus Mariaschutz der Caritas Familien- und Jugendhilfe. Mit dem Geld möchte die Einrichtung nach eigenen Angaben finanziell benachteiligte Kinder und Jugendliche fördern. Dabei gehe es etwa um Nachhilfe oder Projekte im Bereich Medienbildung.

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