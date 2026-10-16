Ein Licht, das Herzen zum Erstrahlen bringt

Hinter dem Lichterglanz steckt allerdings viel Arbeit. Der ÖTK kümmert sich das ganze Jahr über um die Gfiederwarte, hält Wege instand, pflegt Grünflächen und sammelt Müll ein. Aufbau, Beleuchtung und laufende Kontrollen kommen in der Adventzeit dazu. Ab 28. November ist es wieder so weit: dann wird der Schein des Lichtes wieder täglich bis 6. Jänner kilometerweit zu sehen sein und die Herzen vieler Menschen erwärmen.