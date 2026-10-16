Spannung vor dem FPÖ-Landesparteitag steigt

Petschnig lenkt seit 2020 die Geschichte der FPÖ im Burgenland. Die Bilanz der Wahlen unter seine Ägide ist gemischt: Bei der Nationalratswahl 2024 konnte Petschnig mit den Freiheitlichen erstmals den 1. Platz im Burgenland erreichen. Er selbst zog danach in den Nationalrat ein. Bei der Landtagswahl 2025 überholten die Freiheitlichen die ÖVP und landeten zum ersten Mal auf dem 2. Platz. Nicht erfolgreich verlief hingegen die Gemeinderatswahl 2022. Die Freiheitlichen verloren landesweit 77 Mandate und konnten keinen Bürgermeistersessel erobern.