3612 Euro vom Finanzamt? So dreist tricksen Gauner

Da staunte Karl G. (Name der Redaktion bekannt) nicht schlecht: Erst vor wenigen Tagen kümmerte sich der Tiroler um seinen Steuerausgleich, dann erhielt er eine E-Mail mit einer erfreulichen Botschaft. Satte 3612 Euro soll er vom Finanzamt zurückbekommen! Doch die Freude währte nicht sehr lange. Bei genauerer Betrachtung entlarvte der „Krone“-Leser den dreisten Schwindel. Denn die Nachricht stammte von einer äußerst dubiosen Adresse.