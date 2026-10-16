Babyfreuden, Partys und ein Superstar im Interview

Babyfreuden bei einer Promi-Dame, Superstar Anastacia, die in Wien mit krone.tv plauderte, und ein berührender Abend im Marchfelderhof, bei dem die Promis gsich an Gerald Pichowetz erinnerten: Diese Woche hatte die heimische Society wieder einiges zu bieten. Die Highlights sehen Sie in „Adabei Prime“, präsentiert von Sasa Schwarzjirg.