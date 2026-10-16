Ekaterina Leonova schockt mit Familien-Geheimnis

Vater hat Krebs

Ihr Vater soll an jedem offenbart haben,dass er an Krebs erkrankt sei. Am letzten gemeinsamen Abend sagte ihr Vater beim Essen: „Könnte sein, dass wir uns zum letzten Mal sehen. Ich habe Krebs, werde vermutlich nur noch bis Silvester leben.“ Und als wäre das noch nicht genug, schockte ihr Vater an dem Abend mit dem nächsten Geständnis. Gegenüber „Bild“ erzählte Ekaterina: „Mein Vater erzählte außerdem, dass es noch eine andere Frau in seinem Leben gibt und ich möglicherweise eine Halbschwester habe.“