Ekaterina Leonova schockt mit Familien-Geheimnis

Ekaterina Leonova, besser bekannt als „Ekat“, ist seit 2013 Profitänzerin bei „Let‘s Dance“ und hat schon viele Promis zum Sieg begleitet. Die sonst so fröhliche Tänzerin veröffentlichte nun heftige Neuigkeiten, die ihren Vater Juri betreffen.
Die vierfache „Let‘s Dance“-Siegerin veröffentlichte unlängst ihre Biografie. In „Bittersüßer Tanz“ teilte die gebürtige Russin pikante Details, unter anderem aus dem eigenen Familienkreis. Besonders schockierend sind jene Erfahrungen, die sie auf einer Reise in ihre russische Heimat im Jahr 2024 machte. Denn: Eigentlich wollte sie nur ihre Familie besuchen. Heraus kam ein dramatisches Familientreffen, in welchem ihr Vater die Karten buchstäblich auf den Tisch legte.
Vater hat Krebs
Ihr Vater soll an jedem offenbart haben,dass er an Krebs erkrankt sei. Am letzten gemeinsamen Abend sagte ihr Vater beim Essen: „Könnte sein, dass wir uns zum letzten Mal sehen. Ich habe Krebs, werde vermutlich nur noch bis Silvester leben.“ Und als wäre das noch nicht genug, schockte ihr Vater an dem Abend mit dem nächsten Geständnis. Gegenüber „Bild“ erzählte Ekaterina: „Mein Vater erzählte außerdem, dass es noch eine andere Frau in seinem Leben gibt und ich möglicherweise eine Halbschwester habe.“
Krebs, Affäre und Halbschwester! Das waren heftige Nachrichten für die Profitänzerin. Sie habe in der folgenden Nacht kaum geschlafen. Am nächsten Tag hätte ihr Vater sie zum Flughafen bringen sollen, dafür war er aber schon zu geschwächt. Es flossen Tränen.
Ekaterina Leonova veröffentlichte unlängst ihre Biografie. In „bittersüßer Tanz“ teilt sie intime Familiengeheimnisse:
Wie es ihrer Mutter damit gehe? Angeblich wusste Mutter Vera von der Affäre. Mehr möchte Ekaterina nicht dazu sagen. Sie sagt: „Was zwischen meinen Eltern vorgefallen ist, gehört zu ihrer persönlichen Geschichte. Natürlich habe ich meine eigene Meinung dazu, aber ich kenne sicherlich nicht alle Hintergründe und möchte mir nicht anmaßen, über ihre Beziehung zu urteilen.“ Ihre Eltern hätten sehr jung geheiratet und seien sehr jung Eltern geworden.
Ihre Eltern haben das Geheimnis der Affäre sehr lange geheim gehalten. Doch Ekaterina hegt keinen Groll. Zu Bild sagte sie: „Meine Eltern haben sehr viel für mich getan, und ich weiß, wie sehr sie mich lieben. Dafür bin ich ihnen unendlich dankbar.“
Zum Altar führen
Auch wenn ihr Vater geschwächt ist, er hat einen großen Wunsch: Er möchte seine Tochter zum Altar führen und Enkel erleben. Auf die Frage, ob sie sich Nachwuchs wünscht, sagte Ekaterina gegenüber „Bild“: „Natürlich haben mein Freund und ich Wünsche und Vorstellungen für unsere gemeinsame Zukunft. Wann wir die nächsten Schritte gehen werden, wissen wir allerdings noch nicht. Wir machen uns da keinen Druck und freuen uns auf das, was kommt.“
„Let‘s Dance“-Profi
Seit 2013 gehört sie zum festen Ensemble von „Let‘s Dance“. Sie ist die einzige Profitänzerin, die die Show bereits viermal gewinnen konnte. Neben dem Tanzen bewies sie auch Jury-Geschick und saß 2024 und 2025 in der Jury der RTL-Castingshow „Das Supertalent“.
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