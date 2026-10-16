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Panik in São Paulo

Vom Regen überrascht: Massenkarambolage in Tunnel

Ausland
16.10.2026 14:33
Videos zeigen das Ausmaß der Unwetter in São Paulo.
Videos zeigen das Ausmaß der Unwetter in São Paulo.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/X @XNewsBrasil @GuajajaraSonia)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dramatische Szenen haben sich am Donnerstag in der brasilianischen Metropole São Paulo abgespielt: Innerhalb weniger Minuten kam es zu heftigen Überschwemmungen. Autofahrer wurden in einem Tunnel von den Wassermassen überrascht – es kam zu einer Massenkarambolage.

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Während eines Gewitters stieg das Regenwasser in einem Tunnel innerhalb kurzer Zeit stark an. Autofahrer konnten nicht mehr hinausfahren, unter den Lenkern brach Panik aus.

Videos zeigen die Wassermassen im Tunnel:

Menschen kletterten auf Autodächer
Medienberichten zufolge ereignete sich das Hochwasser, als Autos und Busse gerade im Tunnel im Stau steckten. Als sie die Wassermassen bemerkten, versuchten Autolenker und Busfahrgäste, sich in Sicherheit zu bringen. Voller Panik sprangen einige Menschen auf Autodächer, um nicht vom Wasser erfasst zu werden.

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Große Regenmengen in kurzer Zeit
Innerhalb von nur 40 Minuten sind dort 42 Millimeter Regen gefallen – das ist in etwa das Drittel der Regenmenge, die im Oktober insgesamt erwartet wird. Starkregen macht den Menschen in Brasilien schon seit einigen Tagen zu schaffen.

Zu Beginn der Woche wurde sogar eine beliebte Touristenattraktion aufgrund der Regenmengen gesperrt. Die Iguazú-Wasserfälle an der brasilianisch-argentinischen Grenze können aufgrund der Unwetter nicht besucht werden.

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