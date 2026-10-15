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Swarovski entblößte bei Dinner dieses süße Detail

Star-Style
15.10.2026 18:38
Victoria Swarovski und Falconeri luden in Wien zum exklusiven Dinnerabend. Der Hingucker: ihre ...
Victoria Swarovski und Falconeri luden in Wien zum exklusiven Dinnerabend. Der Hingucker: ihre knallroten Fingernägel sowie ihre geheimnisvollen Halsketten ...(Bild: Lisa Leutner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Abend im Zeichen italienischer Eleganz: Falconeri lud zu einem exklusiven Dinner mit Victoria Swarovski in Wien. Die 33-Jährige bewies einmal mehr, dass sie sexy und gleichzeitig elegant auftreten kann. Besonders süß: ihre Halsketten! Diese bargen nämlich ein wichtiges Detail ...

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Die 33-Jährige führte gemeinsam mit Falconeri Gäste aus Medien, Mode und Unterhaltung durch ein exklusives Dinner im Wiener Private Members Club Am Hof 8. Das Essen stand dabei im Hintergrund, denn: Victoria zog mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich! 

Die Luxusmarke Falconeri hat sich auf Mode aus natürlichen Materialien wie Kaschmir, Seide und Wolle spezialisiert. Victorias Outfit vereinte die Merkmale dieser Materialien in einem Outfit. Die Moderatorin trug ein Kleid mit dezentem V-Ausschnitt, der den Blick automatisch auf ihr Dekolleté lenkte. Zusammen mit den feinen Choker-Ketten wirkte der Look elegant, aber auch ein wenig rebellisch.

Victoria zog bei dem Event mit Falconeri alle Blicke auf sich.
Victoria zog bei dem Event mit Falconeri alle Blicke auf sich.(Bild: Lisa Leutner)

Besonders sexy: der glänzende Stoff ihres Kleides mit Satin-Finish. Denn dieser reflektierte das Licht und ließ das Kleid bei jeder Bewegung anders wirken. Der Stoff schmiegte sich weich an den Körper, ohne ihn dabei stark zu betonen. 

Victorias Taille wurde zwar betont, dennoch wirkte das Kleid weder eng noch aufdringlich.
Victorias Taille wurde zwar betont, dennoch wirkte das Kleid weder eng noch aufdringlich.(Bild: Lisa Leutner)

Victorias schmale Taille wurde zwar definiert, doch der Rock fiel sanft nach unten. Dadurch entstand eine Sanduhr-Silhouette, ohne dass das Kleid eng oder aufdringlich wirkte. Der seitliche Überwurf brachte ein wenig Bewegung ins Spiel.

Victorias Look vermittelte Sinnlichkeit, Luxus und gleichzeitig eine gewisse Leichtigkeit.
Victorias Look vermittelte Sinnlichkeit, Luxus und gleichzeitig eine gewisse Leichtigkeit.(Bild: Lisa Leutner)

Ein Highlight waren auch Victorias Schuhe: Die goldenen, spitz zulaufenden Pumps bildeten einen eleganten Kontrast zum warmen Braunton des Kleides. Durch die goldene Farbe erhielt der Look auch etwas Festliches!

Man achte auf Victorias Schuhwerk: Die goldenen Pumps sorgten für festliche Stimmung.
Man achte auf Victorias Schuhwerk: Die goldenen Pumps sorgten für festliche Stimmung.(Bild: Lisa Leutner)

Das Haar trug Victoria in weichen, offenen Wellen, unaufgeregt, aber elegant. Umso aufregender waren Victorias knallrote Nägel! Sie lenkten definitiv jegliche Art von Aufmerksamkeit auf sich. 

Elegant und selbstbewusst führte Victoria wie immer professionell durch den Abend.
Elegant und selbstbewusst führte Victoria wie immer professionell durch den Abend.(Bild: Lisa Leutner)

Halsketten mit „Mark“ und „Gustl“
Victoria wurde außerdem zur Wiederholungstäterin! Denn sie trug, wie auch schon bei anderen Events, unter anderem bei „Let‘s Dance“, ihre Halsketten mit den Namen ihrer beiden Liebsten! Nämlich „Mark“ für ihren Partner Mark Mateschitz. Und „Gustl“ – der Name ihres Dackels – wie süß! 

Auf diesem Foto fällt es besonders gut auf: Victoria trägt wieder die süßen Halsketten mit den ...
Auf diesem Foto fällt es besonders gut auf: Victoria trägt wieder die süßen Halsketten mit den Namen ihrer Liebsten!(Bild: Lisa Leutner)
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Weitere Gäste beim Dinner waren Sängerin Rose May Alaba, Schauspieler Ferdinand Seebacher, Schauspielerin Fanni Schneider sowie Safira Robens, Schauspielerin und Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. 

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