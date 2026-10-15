Swarovski entblößte bei Dinner dieses süße Detail

Ein Abend im Zeichen italienischer Eleganz: Falconeri lud zu einem exklusiven Dinner mit Victoria Swarovski in Wien. Die 33-Jährige bewies einmal mehr, dass sie sexy und gleichzeitig elegant auftreten kann. Besonders süß: ihre Halsketten! Diese bargen nämlich ein wichtiges Detail ...
Die 33-Jährige führte gemeinsam mit Falconeri Gäste aus Medien, Mode und Unterhaltung durch ein exklusives Dinner im Wiener Private Members Club Am Hof 8. Das Essen stand dabei im Hintergrund, denn: Victoria zog mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich!
Die Luxusmarke Falconeri hat sich auf Mode aus natürlichen Materialien wie Kaschmir, Seide und Wolle spezialisiert. Victorias Outfit vereinte die Merkmale dieser Materialien in einem Outfit. Die Moderatorin trug ein Kleid mit dezentem V-Ausschnitt, der den Blick automatisch auf ihr Dekolleté lenkte. Zusammen mit den feinen Choker-Ketten wirkte der Look elegant, aber auch ein wenig rebellisch.
Besonders sexy: der glänzende Stoff ihres Kleides mit Satin-Finish. Denn dieser reflektierte das Licht und ließ das Kleid bei jeder Bewegung anders wirken. Der Stoff schmiegte sich weich an den Körper, ohne ihn dabei stark zu betonen.
Victorias schmale Taille wurde zwar definiert, doch der Rock fiel sanft nach unten. Dadurch entstand eine Sanduhr-Silhouette, ohne dass das Kleid eng oder aufdringlich wirkte. Der seitliche Überwurf brachte ein wenig Bewegung ins Spiel.
Ein Highlight waren auch Victorias Schuhe: Die goldenen, spitz zulaufenden Pumps bildeten einen eleganten Kontrast zum warmen Braunton des Kleides. Durch die goldene Farbe erhielt der Look auch etwas Festliches!
Das Haar trug Victoria in weichen, offenen Wellen, unaufgeregt, aber elegant. Umso aufregender waren Victorias knallrote Nägel! Sie lenkten definitiv jegliche Art von Aufmerksamkeit auf sich.
Halsketten mit „Mark“ und „Gustl“
Victoria wurde außerdem zur Wiederholungstäterin! Denn sie trug, wie auch schon bei anderen Events, unter anderem bei „Let‘s Dance“, ihre Halsketten mit den Namen ihrer beiden Liebsten! Nämlich „Mark“ für ihren Partner Mark Mateschitz. Und „Gustl“ – der Name ihres Dackels – wie süß!
Weitere Gäste beim Dinner waren Sängerin Rose May Alaba, Schauspieler Ferdinand Seebacher, Schauspielerin Fanni Schneider sowie Safira Robens, Schauspielerin und Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters.
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