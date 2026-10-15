Swarovski entblößte bei Dinner dieses süße Detail

Halsketten mit „Mark“ und „Gustl“

Victoria wurde außerdem zur Wiederholungstäterin! Denn sie trug, wie auch schon bei anderen Events, unter anderem bei „Let‘s Dance“, ihre Halsketten mit den Namen ihrer beiden Liebsten! Nämlich „Mark“ für ihren Partner Mark Mateschitz. Und „Gustl“ – der Name ihres Dackels – wie süß!