Brooks Nader zeigt ihre „Baywatch“-Killerkurven

Vorsicht, Killerkurven voraus! Beim Fototermin für die neue „Baywatch“-Serie bewies Brooks Nader, dass sie nicht nur im ikonischen Badeanzug eine gute Figur macht.
Die Schönheit ist einer der Stars des „Baywatch“-Reboots, der ab kommenden Jahr zu sehen sein wird. Und beim Fototermin in Cannes bewies Nader schon mal, dass ihr das berühmte „Baywtach“-Rot einfach unfassbar gut steht!
Rutsch rüber, Pam Anderson!
Denn das feuerrote Kleid mit tiefem Dekolleté, in das die 29-Jährige geschlüpft war, legte sich wie eine zweite Haut um ihre heißen Kurven. Ein Anblick, bei dem so manch ein Fan wohl Schnappatmung bekommen dürfte.
Kein Wunder, dass die Model-Schönheit Nader, die in der Serie als Rettungsschwimmerin Selene die Herzen höher schlagen lassen wird, längst als neue Pamela Anderson gefeiert wird!
„Arrow“-Star wird neuer Oberbadewaschel
Mit von der Partie beim Fototermin war zudem Naders „Baywatch“-Kollege Stephen Amell, der seinen Waschbrettbauch unter einem weißen Sakko und schwarzen Hemd versteckte.
Der ehemalige „Arrow“-Star wird in dem Reboot der Kultserie als Hobie Buchannon, Sohn von David Hasselhoffs Figur Mitch Buchannon, zu sehen sein.
US-Start im Jänner
Die Vorfreude auf das „Baywatch“-Reboot steigt also. Für Fans in den USA geht es im Jänner auf dem Streaming-Sender Fox los. Bei uns werden die neuen Folgen auf Amazon Prime zu sehen sein. Wann es losgeht, das steht allerdings noch nicht fest.
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