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Rot steht ihr gut!

Brooks Nader zeigt ihre „Baywatch“-Killerkurven

Star-Style
13.10.2026 11:27
Brooks Nader bewies: Sie macht in „Baywatch“-roten Looks eine Hammerfigur!
Brooks Nader bewies: Sie macht in „Baywatch“-roten Looks eine Hammerfigur!(Bild: Krone-Collage/PPS/PHOTO PRESS SERVICE Vienna)
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Von krone.at

Vorsicht, Killerkurven voraus! Beim Fototermin für die neue „Baywatch“-Serie bewies Brooks Nader, dass sie nicht nur im ikonischen Badeanzug eine gute Figur macht.

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Die Schönheit ist einer der Stars des „Baywatch“-Reboots, der ab kommenden Jahr zu sehen sein wird. Und beim Fototermin in Cannes bewies Nader schon mal, dass ihr das berühmte „Baywtach“-Rot einfach unfassbar gut steht!

Rutsch rüber, Pam Anderson!
Denn das feuerrote Kleid mit tiefem Dekolleté, in das die 29-Jährige geschlüpft war, legte sich wie eine zweite Haut um ihre heißen Kurven. Ein Anblick, bei dem so manch ein Fan wohl Schnappatmung bekommen dürfte.

Brooks Nader stimmte ihre Fans mit diesem Look bereits auf ihre Rolle als Rettungsschwimmerin ...
Brooks Nader stimmte ihre Fans mit diesem Look bereits auf ihre Rolle als Rettungsschwimmerin Selene ein.(Bild: PPS/PHOTO PRESS SERVICE Vienna)
In dem hautengen Kleid sah die 29-Jährige einfach fantastisch aus.
In dem hautengen Kleid sah die 29-Jährige einfach fantastisch aus.(Bild: PPS/PHOTO PRESS SERVICE Vienna)
Das Model wird nicht umsonst schon als die nächste Pamela Anderson gefeiert.
Das Model wird nicht umsonst schon als die nächste Pamela Anderson gefeiert.(Bild: PPS/PHOTO PRESS SERVICE Vienna)

Kein Wunder, dass die Model-Schönheit Nader, die in der Serie als Rettungsschwimmerin Selene die Herzen höher schlagen lassen wird, längst als neue Pamela Anderson gefeiert wird!

„Arrow“-Star wird neuer Oberbadewaschel
Mit von der Partie beim Fototermin war zudem Naders „Baywatch“-Kollege Stephen Amell, der seinen Waschbrettbauch unter einem weißen Sakko und schwarzen Hemd versteckte.

Brooks Nader wurde von „Baywatch“-Kollege Stephen Amell zum Fototermin begleitet.
Brooks Nader wurde von „Baywatch“-Kollege Stephen Amell zum Fototermin begleitet.(Bild: PPS/PHOTO PRESS SERVICE Vienna)

Der ehemalige „Arrow“-Star wird in dem Reboot der Kultserie als Hobie Buchannon, Sohn von David Hasselhoffs Figur Mitch Buchannon, zu sehen sein.

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US-Start im Jänner
Die Vorfreude auf das „Baywatch“-Reboot steigt also. Für Fans in den USA geht es im Jänner auf dem Streaming-Sender Fox los. Bei uns werden die neuen Folgen auf Amazon Prime zu sehen sein. Wann es losgeht, das steht allerdings noch nicht fest.

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