Fans zerreißen ersten „Baywatch“-Trailer im Netz

Am Strand von Malibu wird es wieder richtig hot! Der Sender Fox hat jetzt die erste Vorschau auf die Reboot-Serie von „Baywatch“, die im Jänner 2027 anläuft, veröffentlicht. Und so viel ist fix: An sexy Sixpacks, Killerkurven und Action mangelt es nicht. Und dennoch fällt der erste Trailer bei den Fans glatt durch ...