Fans zerreißen ersten „Baywatch“-Trailer im Netz

Am Strand von Malibu wird es wieder richtig hot! Der Sender Fox hat jetzt die erste Vorschau auf die Reboot-Serie von „Baywatch“, die im Jänner 2027 anläuft, veröffentlicht. Und so viel ist fix: An sexy Sixpacks, Killerkurven und Action mangelt es nicht. Und dennoch fällt der erste Trailer bei den Fans glatt durch ...
Im Reboot der Kultserie ist der erwachsene Sohn von David Hasselhoffs Serienhelden Mitch Buchannon als Captain der Rettungsschwimmer in die Fußstapfen seines Vaters getreten.
Hobie Buchannons (Stephen Amell) Welt wird aber auf den Kopf gestellt, als seine leibliche Tochter Charlie (Jessica Belkin) unverhofft in Venice Beach auftaucht und sich als „Baywatch“-Rettungsschwimmerin bewirbt.
Jede Menge „Baywatch“-Vibes
„Baywatch“-Vibes gibt es trotz neuer Stars jedenfalls zur Genüge: Im dreiminütigen Clip wimmelt es von Zeitlupen-Läufen über den Strand, heißen Girls in roten Badeanzügen und ihren muskulösen Kollegen.
Sehen Sie hier den ersten Trailer zum großen „Baywatch“-Reboot:
„Um als Rettungsschwimmer bei Baywatch zu arbeiten, muss man zu den Besten der Besten gehören“, erklärt Hobie der Crew in einer der ausgewählten Szenen. „Denn es liegt in unserer Verantwortung, die Menschen in dieser Stadt zu schützen, koste es, was es wolle.“
Auch abseits des Strandes geht es heiß her: Der Trailer deutet eine mögliche Romanze zwischen Charlie und Luke (gespielt vom TikToker Noah Beck) an, sowie einen One-Night-Stand zwischen Trina (Shay Mitchell) und Brad (Thaddeus LaGrone). Supermodel Brooks Nader als Selene und Star-Influencerin Livvy Dunne als Grace haben ebenso ihren Auftritt, wie Rapperin Megan Thee Stallion als Gaststar.
„Wie ein Hallmark-Streifen ...“
Doch viele der alten „Baywatch“-Fans zogen auf Social Media über die Vorschau her. „Das wird nach 1. Staffel wieder gecancelt“, ätzte einer auf X, während schrieb: „Nein danke, sie versuchen aus Müll Gold zu machen“.
Ein weiterer Kommentator stöhnte: „Wir haben einen TikToker, ein Model und eine Ex-Gymnastin, die nicht schauspielern können – dieses Serie fällt ins Wasser.“ Und noch einer stänkerte: „Die erste ,Baywatch‘-Serie lief elf Staffeln lang und jetzt bekommen wir einen Reboot, das wie ein Hallmark-Streifen mit Sirenen aussieht.“
Doch es gab auch vereinzelt Lob – besonders über die heiße Besetzung: „Die sehen so gut aus, das könnte KI sein“, schrieb eine Kommentatorin, während ein zweiter Benutzer hinzufügte: „Das sieht schon jetzt viel besser aus als der letzte ,Baywatch‘-Film – lasst uns der Serie eine Chance geben!“
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