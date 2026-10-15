Einzigartiger Rekordwert | Wo Menschen zählen

Einzigartiger Rekordwert. Es sind beeindruckende Zahlen, welche die am Donnerstag veröffentlichte Media-Analyse für den Zeitraum vom Juli 2024 bis einschließlich Juni 2026 ausweist. Sie bestätigen in aller Deutlichkeit die Stärke der „Krone“, die aktuell 26,6 Prozent der österreichischen Bevölkerung erreicht. Zur gedruckten Ausgabe - Print und als ePaper – wird täglich von mehr als 1,6 Millionen Österreichern gegriffen, mehr als zu den beiden nächstplatzierten Titeln zusammengezählt, die Sonntagsausgabe mit der „Krone bunt“ erreicht sogar mehr als zwei Millionen Leserinnen und Leser und allein schon eine Reichweite von 26,6 Prozent – man darf davon ausgehen, dass diese Zahl auf einem international rückläufigen Markt einen einzigartigen Rekordwert darstellt. Tatsächlich kämpfen viele Medienunternehmen seit Jahren mit stark schrumpfenden Leserzahlen. Umso erfreulicher, wenn die „Krone“ als weitaus stärkste private Medienmarke des Landes, noch dazu in rein österreichischem Besitz, in Zeiten massiven Gegenwindes ihre Position so eindrucksvoll verteidigt.
Wo Menschen zählen. Kraftvoller, menschengemachter Journalismus aus allen neun Bundesländern – das ist das Erfolgsgeheimnis der „Krone“. Mehr als 300 Journalistinnen und Journalisten haben vom Burgenland bis Vorarlberg, von Oberösterreich bis Kärnten ihre Augen und Ohren offen. Offen für all das, was die Menschen im Land bewegt. Und so kommen diese Journalisten zu Themen, die immer wieder das ganze Land bewegen. Angesichts der massiven Sparzwänge bei vielen heimischen Medienunternehmen und des damit verbundenen Abbaus journalistischer Kompetenz wird die „Krone“ mehr denn je zur bevorzugten Quelle der Österreicher, zu einem echten Leuchtturm. Aber wir sind auch bevorzugte, verlässliche Quelle vieler Mitbewerber, denen wir – aus unserer Sicht unfreiwillig – mehr und mehr als journalistischer Grundversorger dienen. Die allermeisten Österreicher gehen aber letztlich doch lieber zum Schmied als zum Schmiedl – und das beschert uns als dem Original auch einen außerordentlich großen digitalen Zuspruch, wie etwa die Monatsreichweite von mehr als 51 Prozent mit 50,9 Millionen Visits (Quelle ÖWA August 2026) beweist. Aufwind verspüren wir auch auf vielen anderen Infokanälen - wie Social Media -, auf denen die „Krone“ gesehen, gelesen und auf denen unsere Beiträge auch besonders häufig kommentiert werden. Auch das zeigt: Bei uns zählen die Menschen!
Kommen Sie gut durch den Freitag!
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