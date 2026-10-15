Open Air mit Aut of Orda und Spider Murphy Gang

Der Sommer 2026 klingt noch nach, da richten die Salzkammergut Festwochen Gmunden bereits den Blick auf das nächste Jahr: Von 29. bis 31. Juli 2027 verwandelt sich der Toscanapark wieder in eine stimmungsvolle Open-Air-Bühne des Landes. Die ersten Acts stehen fest.
Der Sommer 2026 klingt noch nach, da richten die Salzkammergut Festwochen Gmunden bereits den Blick auf das nächste Jahr: Von 29. bis 31. Juli 2027 verwandelt sich der Toscanapark wieder in eine angesagte Open-Air-Bühne des Landes. Drei Abende, drei unterschiedliche musikalische Handschriften und ein Ort, an dem Musik, Landschaft und Menschen auf besondere Weise zusammenfinden.
Die ersten beiden Namen stehen fest: Paul Pizzera und Daniel Fellner alias Aut of Orda eröffnen den Konzertreigen am Donnerstag, 29. Juni. Am Freitag, 30. Juli, feiert die Spider Murphy Gang ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum am Traunsee.
Und auch der Samstag, 31. Juli, hält noch eine musikalische Überraschung bereit. Welcher Act das Open-Air-Wochenende der Salzkammergut Festwochen beschließt, wird aber erst Ende Oktober bekannt gegeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.