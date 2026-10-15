Open Air mit Aut of Orda und Spider Murphy Gang

Der Sommer 2026 klingt noch nach, da richten die Salzkammergut Festwochen Gmunden bereits den Blick auf das nächste Jahr: Von 29. bis 31. Juli 2027 verwandelt sich der Toscanapark wieder in eine angesagte Open-Air-Bühne des Landes. Drei Abende, drei unterschiedliche musikalische Handschriften und ein Ort, an dem Musik, Landschaft und Menschen auf besondere Weise zusammenfinden.