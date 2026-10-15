Chefredakteur kommt nach Verhaftung in Redaktion

„Ausländischer Agent“

Die „Nowaja Gaseta“ war viele Jahre Russlands führendes unabhängiges Medium. Wegen der Recherche und der kritischen Berichterstattung zur Menschenrechtslage in Russland stand die Zeitung stark unter Druck. Sie stellte die Produktion im Inland ein, nachdem Russland zu Beginn seiner Offensive gegen die Ukraine im Jahr 2022 die militärische Zensur eingeführt hatte. Im Internet gibt es sie aber weiter. Die russischen Behörden stufen die Zeitung als sogenannten ausländischen Agenten ein.