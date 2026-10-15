Erleben Sie die Schlumpfwelt in Traiskirchen

Auf rund 4.000 Quadratmetern entsteht zurzeit Europas erste eigenständige Schlumpfwelt, die das berühmte Comic-Dorf erstmals physisch erlebbar macht. In der Schlumpfwelt Traiskirchen wird das Prinzip des „Edutainments“ – eine harmonische Verbindung aus Bildung und Spaß – lebendig. In aufwendig gestalteten Stationen werden Kinder von Zuschauenden zu aktiv Gestaltenden ihres eigenen Abenteuers: Im sechs Meter hohen Schlaubaum erkunden sie den Waldkreislauf, während am Schlumpfstrand echtes Teamwork gefragt ist, um gemeinsam ein Floß über den Teich zu steuern. An den interaktiven Tischen der Wasserwerkstatt werden physikalische Prinzipien wie Strömung und Druck spielerisch begreifbar, und bei den Käferträumen absolvieren die Kleinsten bestens abgesichert ihre allererste eigene Fahrt. Diese und viele weitere Attraktionen erwarten die schlumpfigen Gäste.