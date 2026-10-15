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Erleben Sie die Schlumpfwelt in Traiskirchen

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15.10.2026 17:12
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In Traiskirchen können Sie nun die Schlümpfe erleben.
In Traiskirchen können Sie nun die Schlümpfe erleben.(Bild: René Brunhölzl)
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Der Countdown läuft: Am 23. Oktober 2026 – punktgenau am 68. Geburtstag der Schlümpfe – öffnet die Schlumpfwelt Traiskirchen seine Tore für Krone Leser. Als „Krone“ Leser haben Sie somit die Chance, die Ausstellung schon vor dem offiziellem Start am 24.10. zu erleben.

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Auf rund 4.000 Quadratmetern entsteht zurzeit Europas erste eigenständige Schlumpfwelt, die das berühmte Comic-Dorf erstmals physisch erlebbar macht. In der Schlumpfwelt Traiskirchen wird das Prinzip des „Edutainments“ – eine harmonische Verbindung aus Bildung und Spaß – lebendig. In aufwendig gestalteten Stationen werden Kinder von Zuschauenden zu aktiv Gestaltenden ihres eigenen Abenteuers: Im sechs Meter hohen Schlaubaum erkunden sie den Waldkreislauf, während am Schlumpfstrand echtes Teamwork gefragt ist, um gemeinsam ein Floß über den Teich zu steuern. An den interaktiven Tischen der Wasserwerkstatt werden physikalische Prinzipien wie Strömung und Druck spielerisch begreifbar, und bei den Käferträumen absolvieren die Kleinsten bestens abgesichert ihre allererste eigene Fahrt. Diese und viele weitere Attraktionen erwarten die schlumpfigen Gäste.

(Bild: René Brunhölzl)
(Bild: René Brunhölzl)

Wer mal eine Pause braucht, ist natürlich auch in der Schlumpfwelt bestens versorgt: Ein Foodtruck bietet die perfekte Stärkung für den Familienausflug. Vom herzhaften Gargamel-Burger bis hin zum süßen Schlumpf-Muffin bietet die breite Vielfalt alles für eine gelungene Verschnaufpause von Groß und Klein – ideal, um bei der nächsten Entdeckungstour gestärkt durchstarten zu können.

(Bild: René Brunhölzl)

Mit der Krone schon vor allen anderen in die Schlumpfwelt 
Wer das Schlumpfdorf als einer der ersten Gäste erleben möchte, hat bald auch die Chance, im „Krone“-Ticketshop Tickets für die exklusive Preview zu erhalten. Die Kapazitätsgrenzen sorgen, neben den behördlichen Vorgaben, für einen angenehmen Aufenthalt im 4.000 Quadratmeter großen Areal, wodurch lange Wartezeiten vorgebeugt werden. Auf „Krone“ Abonnenten wartet zudem eine attraktive Ermäßigung.

Besuchen Sie Schlumpfhausen bereits vorab
Darüber hinaus wartet aber für alle Schlumpffans noch ein besonderes Zuckerl. Zum 68. Geburtstag der Schlümpfe verlosen wir 100 Tickets für die Preview am 23.10.26. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 20. Oktober, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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