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Sidney Sweeney setzt auf komplett neuen Look

Society International
15.10.2026 17:00
Hätten Sie diese Hollywood-Schönheit erkannt? Es ist niemand Geringeres als Sydney Sweeney!
Hätten Sie diese Hollywood-Schönheit erkannt? Es ist niemand Geringeres als Sydney Sweeney!(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/sydney_sweeney)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Huch – was ist denn hier passiert? Hollywood-Hottie Sydney Sweeney zeigt sich neuerdings brünett statt blond. Hat sich die Beauty etwa von ihrem Markenzeichen, der blonden Mähne, getrennt? 

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In ihrem jüngsten Instagram-Posting zeigt sich Sydney Sweeney plötzlich mit schulterlangen, braunen Haaren und Stirnfransen statt mit blonder Lockenmähne! Hat sich die 29-Jährige etwa von ihrem Markenzeichen getrennt? Man möge fast meinen, Sweeney habe sich einer kompletten Typveränderung unterzogen. 

Hier sehen Sie das Instagram-Posting von Sweeney: 

Wer doch genauer hinsieht und die Bildunterschrift liest, merkt schnell, dass es sich hier nur um eine Perücke handelt! Sie schreibt: „Wenn deine beste Freundin auftaucht und sagt: ,hier, zieh eine Perücke auf‘.” 

Sydney scheint den Tag im „Pacific Park“ am Santa Monica Pier genossen zu haben. In der Bildergalerie teilte sie noch weitere Schnappschüsse von ihrem offensichtlich freien Tag im kalifornischen Vergnügungspark. 

Kritik wegen sexy Sport-Kampagnen
Kaum ein Tag vergeht, an dem Sydney Sweeney nicht in den Schlagzeilen auftaucht. Die Schauspielerin ist dafür bekannt, ihre Kurven in Szene zu setzen und das auch durchaus öffentlich zu präsentieren. Mitte September trieb sie es damit etwas auf die Spitze, denn in der neuen Webekampagne des US-Sportwarenherstellers Novig zeigte sie sich praktisch hüllenlos. Nur das Nötigste wurde von Bällen, Tennisschlägern oder Trikots bedeckt. 

Die Kampagne löste eine Riesenwelle der Kritik aus. Sportlerinnen aus aller Welt kritisierten, dass Frauen im Sport ohnehin immer noch um Anerkennung kämpfen müssten. Sweeneys Auftritt würde ein falsches Bild vermitteln und den Fokus auf Äußerlichkeiten lenken. 

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