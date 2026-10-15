Sidney Sweeney setzt auf komplett neuen Look

Kritik wegen sexy Sport-Kampagnen

Kaum ein Tag vergeht, an dem Sydney Sweeney nicht in den Schlagzeilen auftaucht. Die Schauspielerin ist dafür bekannt, ihre Kurven in Szene zu setzen und das auch durchaus öffentlich zu präsentieren. Mitte September trieb sie es damit etwas auf die Spitze, denn in der neuen Webekampagne des US-Sportwarenherstellers Novig zeigte sie sich praktisch hüllenlos. Nur das Nötigste wurde von Bällen, Tennisschlägern oder Trikots bedeckt.