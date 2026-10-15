Klage gegen Pilz: Es geht um bis zu 4,4 Millionen

Am 20. Oktober 2023 wurde Pilnaceks Leichnam nach einer vorausgegangenen Geisterfahrt unter Alkoholeinfluss in einem Donau-Seitenarm in der Wachau gefunden. Um den mysteriösen Tod ranken sich bis heute zahlreiche Verschwörungstheorien, sowohl hinsichtlich der Todesursache als auch hinsichtlich der Ermittlungen. Pilz hat all das in zwei Büchern niedergeschrieben und dabei schwere Vorwürde gegen seine nunmehrigen Kläger erhoben. Der erste Band musste nach einer erfolgreichen Klage von Takacs & Co vom Markt genommen werden.