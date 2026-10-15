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Herr Achtziger

Knaller bei Rosenheim-Cops: Alexander Duda geht!

Society International
15.10.2026 17:03
Alexander Duda kennen viele eher als Herrn Achtziger in „Rosenheim-Cops“. Nun heißt es für den ...
Alexander Duda kennen viele eher als Herrn Achtziger in „Rosenheim-Cops“. Nun heißt es für den 70-Jährigen: Es ist Schluss!(Bild: APA-Images / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)
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Von krone.at

Alexander Duda – besser bekannt als Polizeichef Gert Achtziger verlässt die „Rosenheim-Cops“! Nach 20 Jahren am Set soll der Schauspieler und Synchronsprecher jetzt gehen. Bitter: Das Aus war nicht seine Entscheidung.

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Der Polizeichef geht in Pension! Oder besser gesagt: Er wird in Pension geschickt. Alexander Duda wird nach der aktuellen Staffel von „Rosenheim-Cops“ die Serie verlassen. Das habe der Sender gemeinsam mit der Produktion entschieden.

Achtziger in Pension
Der Grund für die Entscheidung war tatsächlich das Alter des Herrn Achtziger, der als Staatsbeamter eben mit 67 Jahren in Pension geschickt werden müsse. Dudas Vorschlag, den Achtziger einfach als Pensionisten weiterlaufen zu lassen, hätten die Macher abgelehnt. Er hege aber keinen Groll. „Ich versuche, negative Gefühle zu vermeiden“, sagte er gegenüber der „Bild“. 

Lange nicht Schluss
Das Aus bei den „Rosenheim-Cops“ sei aber noch lange kein Grund für den rüstigen Schauspieler, komplett aufzuhören. Er fühle sich „zu fit für den Ruhestand“. Gegenüber der „Bild“ sagte er: „Ich bin körperlich gut in Schuss und kann immer noch gut Texte lernen“. Er betont auch, dass er sportlich aktiv ist und sich gesund ernähre. 

Zitat Icon

Ich versuche, negative Gefühle zu vermeiden.

Alexander Duda über das Aus bei „Rosenheim-Cops“

Besonders emotional wurde es beim letzten Drehtag – dort wäre sogar seine Ehefrau aufgetaucht. „Meine Abschiedsklappe ist mir schwergefallen. Es ist eine wunderbare Ausstiegsfolge, die quasi auf mich zugeschnitten ist. Zum ersten Mal taucht meine Ehefrau in der Serie auf. Als wir fertig waren, konnte die Tränen nur mit Mühe zurückhalten.“ 

Rolle war Kult
Viele Menschen kannten den Schauspieler nur als Herrn Achtziger, sprachen ihn auch auf der Straße so an, wollten ein Foto mit ihm machen. Das störte den sympathischen Schauspieler gar nicht, im Gegenteil: „Das gehört dazu.“ Und: „Ich sehe das eher als Anerkennung.“ 

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Duda verleiht Muskelprotz Drax deutsche Stimme
Ganz verschwindet Duda ohnehin nicht. Denn seit Jahren leiht Duda in den Marvel-Filmen dem Muskelprotz Drax, gespielt von Dave Bautista (57), seine deutsche Stimme. Und das soll vorerst auch so bleiben.

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