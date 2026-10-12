Studentenstreiks: Haben Sie Verständnis?

Ihre Meinung zählt!

Wie gerechtfertigt finden Sie diesen Protest angesichts der drohenden Budgetkürzungen? Welche Alternativen hätten die Studierenden, um sich bei der Politik Gehör zu verschaffen? Welche Auswirkungen befürchten Sie durch Einsparungen an den Universitäten für den Wissenschaftsstandort Österreich?