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Frage des Tages

Studentenstreiks: Haben Sie Verständnis?

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12.10.2026 11:29
Tausende Studierende protestieren am Dienstag auf der Ringstraße gegen Einsparungen im ...
Tausende Studierende protestieren am Dienstag auf der Ringstraße gegen Einsparungen im Uni-Budget.(Bild: APA/LUKAS HUTER)
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Von Community

Rund 6.000 Studierende und Hochschulangehörige wollen am morgigen Dienstag mit einer großen „Ringvorlesung“ vor der Universität Wien gegen drohende Einsparungen beim Hochschulbudget mobilmachen. Unsere Frage des Tages vom 12. Oktober lautet: „Etliche Einsparungen geplant: Haben Sie Verständnis für die Studentenstreiks?“

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Wie gerechtfertigt finden Sie diesen Protest angesichts der drohenden Budgetkürzungen? Welche Alternativen hätten die Studierenden, um sich bei der Politik Gehör zu verschaffen? Welche Auswirkungen befürchten Sie durch Einsparungen an den Universitäten für den Wissenschaftsstandort Österreich?

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