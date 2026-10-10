Sollten Schüler-Demos an Schultagen verboten sein?

Ihre Meinung zählt!

Sollten solche Demos während der Schulzeit grundsätzlich verboten werden, oder gehört das zur Demokratie dazu? Macht es für Sie einen Unterschied, ob es um das Kopftuchverbot, um das Klima oder um ein ganz anderes Thema geht? Wie sollten Schulen mit Schülerinnen und Schülern umgehen, die für eine Demo den Unterricht versäumen?

Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!