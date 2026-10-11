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Frage des Tages

Verlängern Trumps Initiativen den Ukraine-Krieg?

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11.10.2026 12:27
Eiszeit zwischen Kiew und Washington: Donald Trump fordert die Ablöse von Wolodymyr Selenskyj.
Eiszeit zwischen Kiew und Washington: Donald Trump fordert die Ablöse von Wolodymyr Selenskyj.(Bild: AFP/Ludovic Marin, Ryan M. Kelly)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Ein Diesel-Deal mit Putin, Drohungen gegen Kiew und der Ruf nach Selenskyjs Ablöse: Das Verhältnis zwischen Washington und der Ukraine ist auf einem neuen Tiefpunkt. Die ukrainische Delegation brach die Gespräche in Miami vorzeitig ab. Unsere Frage des Tages vom 11. Oktober lautet: „Ziehen Trumps Initiativen den Ukraine-Krieg weiter in die Länge?“

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Wie sehr ist die Ukraine ohne US-Unterstützung überhaupt noch handlungsfähig? Geht es Trump wirklich um Frieden oder vor allem um die Dieselpreise vor den Kongresswahlen im November? Und muss Europa jetzt mehr Verantwortung übernehmen?

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