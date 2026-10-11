Verlängern Trumps Initiativen den Ukraine-Krieg?

Ein Diesel-Deal mit Putin, Drohungen gegen Kiew und der Ruf nach Selenskyjs Ablöse: Das Verhältnis zwischen Washington und der Ukraine ist auf einem neuen Tiefpunkt. Die ukrainische Delegation brach die Gespräche in Miami vorzeitig ab. Unsere Frage des Tages vom 11. Oktober lautet: „Ziehen Trumps Initiativen den Ukraine-Krieg weiter in die Länge?“
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Wie sehr ist die Ukraine ohne US-Unterstützung überhaupt noch handlungsfähig? Geht es Trump wirklich um Frieden oder vor allem um die Dieselpreise vor den Kongresswahlen im November? Und muss Europa jetzt mehr Verantwortung übernehmen?
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