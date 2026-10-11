Was erwarten Sie sich von einer FPÖ-Regierung?

Wenn zwei sich streiten, freut sich das dritte Lager

Viele Leser sind sich einig, die FPÖ profitiert von der Schwäche der anderen: Die Freunde in der SPÖ schaffen das mit der Freundschaft nicht so ganz. Unter den Genossen wird munter an Ästen gesägt, und die Grabenkämpfe um die Deutungshoheit in der Sozialdemokratie werden auf offener Bühne ausgetragen. So kommen die Roten bei der Umfrage auf 13 Prozent.



Die ÖVP kann nur noch 19 Prozent ihrer Wähler begeistern – sie hat ihr eigenes Führungsproblem. Ihre letzten Bundeskanzler wurden nicht Kanzler, weil ihnen der Souverän als Spitzenkandidaten das Vertrauen ausgesprochen hätte. Sie wurden es, weil andere nicht mehr wollten, nicht mehr konnten oder das alles nicht mehr ausgehalten haben.



Auch deshalb liegen die beiden Großparteien samt NEOS in der jüngsten „Krone“-Umfrage zusammen hinter der FPÖ. Die Zeichen für die nächsten Wahlen stehen also auf Blau, aber können sie es?