Kartenzahlung günstiger: Ist das fair?

Aus Sicht vieler Unternehmen ist das ein logischer Schritt: Die bargeldlose Abwicklung läuft schneller, verringert Kassenfehler und spart die Verwahrung von Bargeld. Für Kunden bedeutet das vor allem kürzere Wartezeiten. Gleichzeitig sehen Verbraucher den Trend mit gemischten Gefühlen: Für viele fühlt es sich ungewohnt oder unfair an, wenn für exakt dieselbe Ware an der Kasse zwei unterschiedliche Preise aufgerufen werden, je nachdem, welches Zahlungsmittel man wählt.