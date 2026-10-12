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Kartenzahlung günstiger: Ist das fair?

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12.10.2026 18:00
Wer mit Karte zahlt, spart manchmal.
Wer mit Karte zahlt, spart manchmal.(Bild: M21Perfect - stock.adobe.com)
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Selbes Schnitzel, aber zwei unterschiedliche Preise: In den Bistros der ÖBB zahlen Fahrgäste weniger, wenn sie die Rechnung mit Karte begleichen. Was im Zug für Aufsehen sorgt, greift auch in anderen Branchen um sich: Barzahlung kommt manchmal mittlerweile teurer. Wie stehen Sie zu Rabatten auf bestimmte Zahlungsarten?

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Aus Sicht vieler Unternehmen ist das ein logischer Schritt: Die bargeldlose Abwicklung läuft schneller, verringert Kassenfehler und spart die Verwahrung von Bargeld. Für Kunden bedeutet das vor allem kürzere Wartezeiten. Gleichzeitig sehen Verbraucher den Trend mit gemischten Gefühlen: Für viele fühlt es sich ungewohnt oder unfair an, wenn für exakt dieselbe Ware an der Kasse zwei unterschiedliche Preise aufgerufen werden, je nachdem, welches Zahlungsmittel man wählt.

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Ist es generell gerechtfertigt, einen Rabatt an eine bestimmte Zahlungsart zu knüpfen – egal ob bar oder digital? In welchen Branchen oder Situationen könnten Sie Preisunterschiede nachvollziehen und wo wären sie für Sie ein No-Go? Und wie bezahlen Sie im Alltag am liebsten? Diskutieren Sie mit uns im Kommentarbereich!

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