Kartenzahlung günstiger: Ist das fair?

Selbes Schnitzel, aber zwei unterschiedliche Preise: In den Bistros der ÖBB zahlen Fahrgäste weniger, wenn sie die Rechnung mit Karte begleichen. Was im Zug für Aufsehen sorgt, greift auch in anderen Branchen um sich: Barzahlung kommt manchmal mittlerweile teurer. Wie stehen Sie zu Rabatten auf bestimmte Zahlungsarten?
Aus Sicht vieler Unternehmen ist das ein logischer Schritt: Die bargeldlose Abwicklung läuft schneller, verringert Kassenfehler und spart die Verwahrung von Bargeld. Für Kunden bedeutet das vor allem kürzere Wartezeiten. Gleichzeitig sehen Verbraucher den Trend mit gemischten Gefühlen: Für viele fühlt es sich ungewohnt oder unfair an, wenn für exakt dieselbe Ware an der Kasse zwei unterschiedliche Preise aufgerufen werden, je nachdem, welches Zahlungsmittel man wählt.
Ist es generell gerechtfertigt, einen Rabatt an eine bestimmte Zahlungsart zu knüpfen – egal ob bar oder digital? In welchen Branchen oder Situationen könnten Sie Preisunterschiede nachvollziehen und wo wären sie für Sie ein No-Go? Und wie bezahlen Sie im Alltag am liebsten? Diskutieren Sie mit uns im Kommentarbereich!
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