Schadet die Flugabgabe dem Wirtschaftsstandort?

Ryanair streicht Strecken und droht mit weiteren Kürzungen: Am Flughafen Wien-Schwechat sinken die Passagierzahlen, während die Konkurrenz in Bratislava wächst – Arbeitsplätze sind bedroht. Unsere Frage des Tages vom 10. Oktober lautet: „Billigflieger ziehen ab: Schädigt die Flugabgabe unseren Wirtschaftsstandort?“
Ihre Meinung zählt!
Muss Österreich die Abgabe streichen, um im Wettbewerb mit Bratislava und anderen Standorten nicht weiter zurückzufallen? Oder lassen wir uns von Billig-Airlines erpressen, die ohnehin nur dorthin fliegen, wo es am billigsten ist? Wie viel Gewicht haben Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Vergleich zum Klimaschutz?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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