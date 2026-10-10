Schadet die Flugabgabe dem Wirtschaftsstandort?

Ihre Meinung zählt!

Muss Österreich die Abgabe streichen, um im Wettbewerb mit Bratislava und anderen Standorten nicht weiter zurückzufallen? Oder lassen wir uns von Billig-Airlines erpressen, die ohnehin nur dorthin fliegen, wo es am billigsten ist? Wie viel Gewicht haben Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Vergleich zum Klimaschutz?