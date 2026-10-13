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Welche Hygienestandards kennen Sie in der Gastro?

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13.10.2026 16:14
Bilder wie dieses wurden der „Krone“ von einem Gast einer Tiroler Almhütte zugespielt.
Bilder wie dieses wurden der „Krone“ von einem Gast einer Tiroler Almhütte zugespielt.(Bild: Privat)
(Bild: Privat)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Der Fall auf einer Tiroler Alm hat erneut die Frage aufgeworfen, wie es um die Hygienestandards in Österreichs Gastronomiebetrieben bestellt ist. Während viele Lokale vorbildlich arbeiten, sorgen Berichte über gravierende Mängel immer wieder für Diskussionen. Welche Erfahrungen haben Sie als Gast oder auch als Mitarbeiter in der Gastronomie gemacht?

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Der aktuelle Fall von erschreckenden Hygienemängeln auf einer Tiroler Alm, bei dem Kontrolleure laut Bericht zahlreiche Missstände und starke Verschmutzungen festgestellt haben, zeigt, wie wichtig regelmäßige Kontrollen und hohe Standards in Gastronomiebetrieben sind. Solche Einzelfälle sorgen immer wieder für Diskussionen darüber, wie sauber und sicher Küchen, Lagerräume und Sanitärbereiche tatsächlich sind und welche Erfahrungen Gäste hinter den Kulissen gemacht haben.

Ihre Meinung zählt!
Wie nehmen Sie die Hygienestandards in Restaurants, Gasthäusern oder Almhütten wahr? Haben Sie schon einmal Zustände erlebt, die Sie schockiert oder zum Verlassen eines Lokals bewegt haben? Besonders interessieren uns auch Berichte von Leserinnen und Lesern, die selbst in der Gastronomie arbeiten oder gearbeitet haben: Welche Mängel kommen im Alltag am häufigsten vor, wie streng sind die Kontrollen tatsächlich und wo sehen Sie den größten Verbesserungsbedarf?

Wir freuen uns auf Ihre  Erzählungen in den Kommentaren!

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