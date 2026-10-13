Welche Hygienestandards kennen Sie in der Gastro?

Ihre Meinung zählt!

Wie nehmen Sie die Hygienestandards in Restaurants, Gasthäusern oder Almhütten wahr? Haben Sie schon einmal Zustände erlebt, die Sie schockiert oder zum Verlassen eines Lokals bewegt haben? Besonders interessieren uns auch Berichte von Leserinnen und Lesern, die selbst in der Gastronomie arbeiten oder gearbeitet haben: Welche Mängel kommen im Alltag am häufigsten vor, wie streng sind die Kontrollen tatsächlich und wo sehen Sie den größten Verbesserungsbedarf?