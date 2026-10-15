Die peinlichen Pannen der Vorarlberger Landes-KI

Viele Mitarbeiter weichen auf Open-AI aus

Doch wie sieht es mit dem Landes-KI-Tool in der Praxis aus? Ein Landhaus-Mitarbeiter stellt der Software ein vernichtendes Zeugnis aus: „Ich verwende sie nicht. Sie weiß nichts, sie kann nichts!“ Das Modell laufe zwar sicher isoliert auf landeseigenen Servern, um Datenabflüsse nach China zu verhindern, doch genau dies ist ein Problem: Die KI greift nicht auf das weltweite Netz zurück, sondern auf eigene Daten. Ein zweites Problem: Weil die Landes-KI noch nicht viel gelernt hat und im Alltag keinen Nutzen bringt, verwendet sie schlicht niemand. Stattdessen weichen viele Mitarbeiter auf leistungsfähige Werkzeuge wie ChatGPT, Gemini oder Claude aus – und damit könnten sensible Daten erst recht nach außen gelangen.